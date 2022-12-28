Спасательный департамент призывает людей отказаться от фейерверков в новогоднюю ночь от и использовать сэкономленные деньги для поддержки Украины.
Спасательный департамент просит отказаться от фейерверков в новогоднюю ночь
Спасательный департамент просит отказаться от фейерверков в новогоднюю ночь
Департамент приводит и другие причины не запускать фейерверки. Например, пиротехника может травмировать военных беженцев. «Для домашних животных и обитателей зоопарка 31 декабря - самый страшный день года. Вас поблагодарят и собаки-саперы, потому что и им хочется в нерабочее время дать отдых своим органам чувств», - написали сотрудники департамента в социальных сетях.
Департамент также благодарит отказавшихся от фейерверков, потому что в каждую новогоднюю ночь неосторожное обращение с пиротехникой приводит к несчастным случаям.