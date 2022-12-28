В следующем году новые документы можно будет забрать не только в пунктах самообслуживания Департамента полиции и погранохраны, но и в продуктовых магазинах. С середины января эта услуга будет представлена в инфопунктах пяти магазинах Selver, пишет Rus.err.
Со следующего года новые документы можно будет получить в продуктовом магазине
Со следующего года новые документы можно будет получить в продуктовом магазине
Уже сейчас магазин Selver можно выбрать в качестве пункта выдачи документов. Как сообщает «Актуальная камера», первые клинты уже воспользовались этой возможностью.
«В Selver можно будет получить все документы, которые выдает Департамент полиции и погранохраны: паспорт, ИД-карту, карту вида на жительство, паспорт иностранца, служебную книжку моряка и цифровые удостоверения личности», - сказала координатор бюро Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам.
В Таллинне документы можно будет получить в магазинах Selver в Ярве, Мустакиви, Тонди и Пирита.