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Со следующего года новые документы можно будет забрать в продуктовом магазине

rus.postimees.ee
Со следующего года новые документы можно будет забрать в продуктовом магазине
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Документы.
Документы. Фото: Илья Смирнов

В следующем году новые документы можно будет забрать не только в пунктах самообслуживания Департамента полиции и погранохраны, но и в продуктовых магазинах. С середины января эта услуга будет представлена в инфопунктах пяти магазинах Selver, пишет Rus.err.

Уже сейчас магазин Selver можно выбрать в качестве пункта выдачи документов. Как сообщает «Актуальная камера», первые клинты уже воспользовались этой возможностью.

«В Selver можно будет получить все документы, которые выдает Департамент полиции и погранохраны: паспорт, ИД-карту, карту вида на жительство, паспорт иностранца, служебную книжку моряка и цифровые удостоверения личности», - сказала координатор бюро Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам.

В Таллинне документы можно будет получить в магазинах Selver в Ярве, Мустакиви, Тонди и Пирита. 

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