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Дизайнер мебели: средний житель Эстонии больше не хочет белую кухню

rus.postimees.ee
Дизайнер мебели: средний житель Эстонии больше не хочет белую кухню
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Хийе Хярм.
Хийе Хярм. Фото: Erakogu

Портал Kodu пригласил принять участие в подкасте Oma tuba – oma luba дизайнера кухонной мебели Хийе Хярм, которая занимается дизайном кухонь с 2014 года. 

Если в не столь отдаленные времена пределом мечтаний среднего жителя Эстонии была белая кухня, то теперь потребитель мечтает получить сердце дома, приправленное птичьими и растительными мотивами и увенчанное золотой раковиной, говорит Хийе Хярм.

Поговаривают и о кухнях будущего, которые, по мнению Хийе, уже потихоньку пробираются в наши дома. Уникальные технологии, использующиеся в других странах, в Эстонии до сих пор считаются редким явлением.

Одно можно сказать твердо: эстонский потребитель кухонной мебели стал более требовательным: заказывать дизайнерскую кухню стоит, когда дизайнер предлагает клиенту уникальное решение или материалы.

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