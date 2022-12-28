Портал Kodu пригласил принять участие в подкасте Oma tuba – oma luba дизайнера кухонной мебели Хийе Хярм, которая занимается дизайном кухонь с 2014 года.
Дизайнер мебели: средний житель Эстонии больше не хочет белую кухню
Дизайнер мебели: средний житель Эстонии больше не хочет белую кухню
Если в не столь отдаленные времена пределом мечтаний среднего жителя Эстонии была белая кухня, то теперь потребитель мечтает получить сердце дома, приправленное птичьими и растительными мотивами и увенчанное золотой раковиной, говорит Хийе Хярм.
Поговаривают и о кухнях будущего, которые, по мнению Хийе, уже потихоньку пробираются в наши дома. Уникальные технологии, использующиеся в других странах, в Эстонии до сих пор считаются редким явлением.
Одно можно сказать твердо: эстонский потребитель кухонной мебели стал более требовательным: заказывать дизайнерскую кухню стоит, когда дизайнер предлагает клиенту уникальное решение или материалы.