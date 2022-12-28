Неизвестный широкой публике эстонский бизнесмен Майт Лайдвеэ (на фото) купил долю в компании, которая издает крупнейшую в Латвии ежедневную газету Dieana и ряд других изданий.
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Эстонский бизнесмен стал владельцем крупнейшей латвийской газеты
Эстонский бизнесмен стал владельцем крупнейшей латвийской газеты
В среду в Diena объявили, что начатая весной реорганизация медиагруппы подошла к концу: с января Diena и связанные с ней печатные издания будут издаваться издательским домом SIA Izdevniecība Dienas biznes. С 1 января 2023 года главным редактором издательства будет Гатис Маджиньш.