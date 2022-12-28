Эстонский бизнесмен стал владельцем крупнейшей латвийской газеты

В среду в Diena объявили, что начатая весной реорганизация медиагруппы подошла к концу: с января Diena и связанные с ней печатные издания будут издаваться издательским домом SIA Izdevniecība Dienas biznes. С 1 января 2023 года главным редактором издательства будет Гатис Маджиньш.

В то же время в газете сообщили, что в качестве стратегического инвестора издательство привлекло эстонского бизнесмена Майта Лайдвеэ, который купил 52 процента акций компании. Гатис Маджиньш купил 24 процента, столько же процентов акций теперь принадлежит владельцу Эдгарсу Коци. Детали сделки конфиденциальны, в ближайшие дни ее подтвердят в латвийском бизнес-реестре.