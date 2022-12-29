«Это было ужасно»: купившие дом за евро на Сицилии рассказали, как это было на самом деле

«В 2018 году на Сицилии продавались дома за один евро. Это странное предложение пришлось по вкусу миллионам желающих, готовых отправиться в Италию и начать там новую жизнь. Некоторые люди, купившие таким образом дом, поделились положительными историями, другие же раскрыли темную сторону этого проекта, сообщает CNN.

Недорогой домик на Сицилии

Моргана и ее муж были одними из первых откликнувшихся на призыв купить дешевый дом в маленьком городке на Сицилии. Им было предложено строение в городе Мусcомели площадью 50 м2 с аккуратно выкрашенными стенами и недавно замененным полом.

«Все, что нам нужно было сделать – это отремонтировать ванную», – рассказала телеканалу француженка.

«Мы оба художники и реставраторы, поэтому всю работу сделали сами. Было очень приятно видеть, как создавался наш двухкомнатный дом», – отметила она. Из дома открывается сказочный вид на город: молодые люди могут наслаждаться видами с террасы площадью 15 м2.

По словам Морганы, город Муссомели тихий, но не изолированный, как другие маленькие городки Сицилии. Здесь расположены магазины, супермаркеты и развлекательные заведения. «Вы можете вести настоящий городской образ жизни. Это здорово», – говорит Моргана.

Здесь нет неприятных сюрпризов. «Здесь все очень любезны: агенты по недвижимости ответили на все наши вопросы и помогли нам обустроиться в городе. Весь процесс прошел намного лучше, чем мы ожидали», – рассказывает Моргана CNN. Женщина отметила, что на данный момент дом в Муссомели – это их дача, куда молодая пара приезжает в отпуск и изучает итальянский язык.

Не для всех это предложение оказалось удачным