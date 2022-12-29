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«Это было ужасно»: купившие дом за евро на Сицилии рассказали, как это было на самом деле
Фото: IgorZh/Shutterstock
rus.tvnet.lv Apollo.lv
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«Это было ужасно»: купившие дом за евро на Сицилии рассказали, как это было на самом деле
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«В 2018 году на Сицилии продавались дома за один евро. Это странное предложение пришлось по вкусу миллионам желающих, готовых отправиться в Италию и начать там новую жизнь. Некоторые люди, купившие таким образом дом, поделились положительными историями, другие же раскрыли темную сторону этого проекта, сообщает CNN.

Недорогой домик на Сицилии

Моргана и ее муж были одними из первых откликнувшихся на призыв купить дешевый дом в маленьком городке на Сицилии. Им было предложено строение в городе Мусcомели площадью 50 м2 с аккуратно выкрашенными стенами и недавно замененным полом.

«Все, что нам нужно было сделать – это отремонтировать ванную», – рассказала телеканалу француженка.

«Мы оба художники и реставраторы, поэтому всю работу сделали сами. Было очень приятно видеть, как создавался наш двухкомнатный дом», – отметила она. Из дома открывается сказочный вид на город: молодые люди могут наслаждаться видами с террасы площадью 15 м2.

По словам Морганы, город Муссомели тихий, но не изолированный, как другие маленькие городки Сицилии. Здесь расположены магазины, супермаркеты и развлекательные заведения. «Вы можете вести настоящий городской образ жизни. Это здорово», – говорит Моргана.

Здесь нет неприятных сюрпризов. «Здесь все очень любезны: агенты по недвижимости ответили на все наши вопросы и помогли нам обустроиться в городе. Весь процесс прошел намного лучше, чем мы ожидали», – рассказывает Моргана CNN. Женщина отметила, что на данный момент дом в Муссомели – это их дача, куда молодая пара приезжает в отпуск и изучает итальянский язык.

Не для всех это предложение оказалось удачным

Бельгийский бизнесмен Патрик Йенсен признал, что ему не удалось купить дом за один евро. «Мне показали около 25 домов в ужасном состоянии. Они были настолько ужасны, что моя семья остановилась на трехкомнатном доме за 10 000 евро, на ремонт которого мне еще пришлось потратить дополнительные средства», – говорит он.

«Я живу в этом доме с женой и пятью детьми. Через 20 лет у моих детей будет дом в идеальном состоянии. Это будет прекрасное место, куда они будут возвращаться, приводить друзей и проводить время», – рассказывает Йенсен. 

Бельгийский бизнесмен объясняет, что маленький городок в Сицилии – отличное место, чтобы сбежать от повседневной рутины. Все, что нужно сделать, это провести два часа в самолете, и вы окажетесь там, в своем особняке. Йенсен также добавляет, что в этом маленьком городке было проще отремонтировать здание, чем в Бельгии.

Некоторым покупателям отдавалось предпочтение: дома стоимостью в один евро продавали тем, кто мог доказать свою принадлежность к коммуне этого городка, то есть что здесь когда-то жили их бабушки и дедушки или какие-то родственники.

Такую возможность получила Меридит Табона, финансовый аналитик из Чикаго, чьи предки были выходцами из небольшого городка Самбука на Сицилии. Она получила старомодный дом с садом в арабском стиле, конкурируя с шестнадцатью другими покупателями.

«Мой прадедушка эмигрировал из Самбуки в США в молодости. Я всегда хотела увидеть Сицилию, но до этого у меня никогда не было возможности побывать на родине», – говорит Меридит, добавляя, что здесь, недалеко от ее нового дома, до сих пор живут некоторые дальние родственники. В общей сложности женщина заплатила за дом 5555 долларов.

«До того как я купила этот дом, я не могла на него посмотреть, потому что сломала лодыжку. Однако дом намного лучше, чем я ожидала – особенно поразил балкон», - говорит американка.

Женщина рассказала, что пока в доме нет ни электричества, ни воды – это как пустой холст, который нужно раскрашивать самой. В настоящее время жительница Чикаго планирует получить итальянское гражданство и обустроить дом в Самбуке, чтобы провести там свои дни в старости.

Покупка дома далась не так просто жителю Нью-Йорка Кенни Санчесу, купившему дачу в городке Цунголи.

Хотя покупка самого дома ничего не стоила и за него действительно нужно было заплатить всего один евро, за ремонт придется выложить несколько тысяч.

«Нужно отремонтировать крышу и другие серьезные конструкции. В целом ремонт займет три года, прежде чем в доме можно будет жить», – объясняет житель Нью-Йорка.

«Здесь без ремонта не обойтись»

Такой же опыт у Мухаммеда Рамзана, проживающего в Великобритании пакистанца, который планирует переехать в сицилийский город Муссомели.

«Я услышал об этом предложении по телевидению и хотел изучить его более подробно. Я никогда раньше не был на Сицилии, поэтому у меня не было никаких ожиданий. Посмотрев дом стоимостью один евро, я сделал вывод, что без ремонта тут не обойтись. Однако он купил дом не за евро, а за 4200, – говорит пакистанец. – Это  здание находится в относительно хорошем состоянии, и его нужно будет просто перекрасить».

Дом Мухаммеда расположен в исторической части города, с его балконов открывается живописный вид на сицилийские холмы. «Моей жене очень нравится это место – оно такое вдохновляющее. Здесь очень приятный климат, тишина и покой», – говорит покупатель дома.

«Здесь не замешаны посредники или мафия, как может показаться на первый взгляд. Есть предубеждения о Сицилии, возникшие из-за фильма "Крестный отец"».

«Однако, проводя здесь время, я пришел к выводу, что здесь нет скрытых подводных камней - все спокойно и безопасно», – говорит новый владелец дома.

Теневая сторона программы

Возможность купить дом за один евро предложили более 50 населенных пунктов Италии. На это предложение откликнулись несколько сотен человек со всего мира, которые, возможно, мечтали о недвижимости в тихой итальянской деревне. Однако у этого есть и обратная сторона: недвижимость требует ремонта, который стоит немалых денег.

Суть программы проста: муниципалитет предлагает купить ветхое жилье в районах, где есть проблемы с численностью населения по минимально возможной цене.

Условие таково: если вы покупаете недвижимость за один евро, то в течение двух-трех лет эта недвижимость должна быть отремонтирована, чтобы помочь поддержать местную экономику.

При этом некоторые деревни, где сокращается число жителей, делают еще более выгодные предложения, чтобы вдохнуть новую жизнь в умирающие общины. Деревни помогают желающим купить недвижимость за 4000 евро, которая нуждается лишь в небольшом улучшении, а в некоторых случаях эти дома еще и меблированы, поэтому в них можно жить.

Американка филиппинского происхождения Энн Прозиано купила трехэтажное здание в деревне Латронико в южном итальянском регионе Базиликата за 20 000 евро. Собственность приличная: есть старая кухонная утварь и терраса с видом на горы, не требуется ремонт, имеется все необходимое для проживания.

«Я не хотела сталкиваться с неопределенностью в отношении того, сколько на самом деле мне будет стоить "недвижимость за один евро", потому что в этом случае фактически придется строить дом с нуля, – отмечает Прозиано.

Она говорит, что чувствует облегчение, потому что, купив такую ​​недвижимость, ей не придется рисковать непредвиденными расходами, а также потерей залога в размере пяти тысяч евро, если она не отремонтирует "недвижимость за один евро" в течение трех лет. Прозиано считает, что в старых домах, доступных по низкой цене и готовых к проживанию, есть душа, которую необходимо сохранить.

«Мой новый дом рассказывает истории из прошлого - об отношениях между теми, кто жил здесь раньше. Он должен сохранить историческое очарование. Если бы мне пришлось все это перестраивать, это очарование было бы потеряно», – объясняет покупательница. 

Несколько деревень и городков создали онлайн-платформы и открыли агентства недвижимости, готовые показать потенциальным покупателям свободные старые дома в Ганджи, Чанчане и Муссомеле на Сицилии, а также в ряде других регионов Италии. Несколько местных волонтеров готовы помочь новым жильцам выбрать наиболее подходящий для них дом.

Указывается, что небольшие города Италии запустили программу «недвижимость за один евро» и продают требующие ремонта дома, призывая восстановить их в течение трех лет. В то же время большее внимание привлекли более дорогие объекты, не требующие немедленной реставрации и вложений. Например, в Муссомеле 100 домов были проданы за один евро, а 150 домов - по более высоким ценам.

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