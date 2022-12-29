Курьеры, которые будут вкалывать в праздники, останутся без двойной оплаты

В Эстонии 24, 25, 26 декабря и 1 января – государственные праздники. Независимо от того, выплачивается ли работнику заработная плата в виде месячной или почасовой платы, работает ли человек на основании обычного или суммированного учета рабочего времени, за отработанные в госпраздники часы ему следует выплачивать двойную зарплату.