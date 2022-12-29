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Курьеры, которые будут вкалывать в праздники, останутся без двойной оплаты

Йенс Раавик
, журналист
Курьеры, которые будут вкалывать в праздники, останутся без двойной оплаты
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Курьер Bolt.
Курьер Bolt. Фото: Kristjan Teedema

Во время праздников курьеры, работающие посредством платформ Bolt, Fudy и Wolt, развозят горячую еду по домам многих жителей Тарту. Но поскольку в большинстве случаев это не наемные работники, они не получают двойную оплату за отработанное в праздники время.

В Эстонии 24, 25, 26 декабря и 1 января – государственные праздники. Независимо от того, выплачивается ли работнику заработная плата в виде месячной или почасовой платы, работает ли человек на основании обычного или суммированного учета рабочего времени, за отработанные в госпраздники часы ему следует выплачивать двойную зарплату.

Но курьеры в основном работают на основании договоров, согласно которым они не являются работниками предприятия, а также не выступают в качестве подрядчика. Курьер предоставляют услугу доставки еды как самостоятельный предприниматель через посредника.

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