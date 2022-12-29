Фотографии Контавейт разозлили фанатов мужского тенниса

Накануне праздников Lacoste опубликовал в Instagram видео, в котором Контавейт кратко рассказала о себе и теннисе.

«В моей карьере были некоторые препятствия. Я родом из маленькой страны, и мне всегда приходилось за все серьезно бороться, — поделилась Анетт в видеоролике. - Каждый раз, когда я что-то делаю, я делаю это настолько хорошо, насколько могу в данный момент».

Она также перечислила и свои хобби: выращивание растений, лепку из глины и прогулки с собакой.

«Они действуют на меня успокаивающе. Работа с глиной и уход за цветами немного облегчают нагрузку и помогают сбалансировать жизнь. Кроме того, общение с собакой всегда поднимает настроение. Это все те домашние мелочи, которые придают мне энергии и позволяют подзарядиться между турнирами, — сказала эстонка. – Я просто постоянно хочу быть лучшей версией себя».

Во время съемок этого рекламного ролика было также сделано несколько прекрасных снимков Анетт, которыми Lacoste поделился в своих соцсетях неделю спустя.

Исходя из договора, этот материал был также опубликован в Instagram ATP, после чего некоторые фанаты тенниса спросили, почему Ассоциация мужского тенниса продвигает женский теннис.

«Почему это на странице ATP? Не хочу ее (Анетт Контавейт) оскорбить, она красотка, но она принадлежит к WTA, и именно страница WTA должна ее продвигать», – написал один из пользователей в комментариях.

Большинство людей, которые увидели в фотографиях Контавейт проблему, оставались вежливыми по отношению к эстонке, но были и те, кто придерживался более женоненавистнического подхода.

"Почему меня это нервирует? Потому что я хочу видеть мужской теннис, а не женский», — написал один из комментаторов.