Новая серия ракетных ударов по Украине: что известно

О жертвах новой волны ударов пока не сообщается. Минобороны России комментариев не давало, опубликовав лишь картинку в своем телеграм-канале со словами: «Калибры» не закончатся никогда. Предыдущие атаки, продолжающиеся с 10 октября, в Москве подтверждали, их целью называли объекты энергетической инфраструктуры и оправдывали военными соображениями.

Киев

Воздушная тревога по всей Украине продолжалась почти пять часов.

Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в городе и предупредил о возможных перебоях с электричеством. «Зарядите телефоны и другие устройства. Сделайте запас воды», – написал он в своем телеграм-канале. Позже мэр уточнил, что без света в столице Украины остались 40% потребителей, вода и тепло подаются в штатном режиме.

По данным Кличко, в результате утренней волны ударов пострадали три человека, в том числе 14-летняя девочка. Их доставили в больницу.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в Киевской области работала система ПВО. По данным администрации, в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 16 ракет – «и все 16 уничтожены».

Обломками сбитых российских ракет повреждены два жилых дома в Дарницком районе, в Голосеевском районе пострадало промышленное предприятие, а в Печорском - детская площадка, говорится в сообщении обладминистрации.