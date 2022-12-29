В Киеве утром 29 декабря во время воздушной тревоги раздались звуки взрывов.
Россия с самого утра атакует Украину ракетами
Жители столицы слышали несколько взрывов в разных районах города. Киевская городская военная администрация сообщила, что в городе работают силы Противовоздушной обороны Украины.
В Житомирской, Одесской и Сумской областях такая же ситуация, работает ПВО. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что подразделения ОК «Север» успешно сбили одну из ракет над Сумской областью.
Ранее, около 8:00 глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о первых пусках российских ракет, они летят в направлении Сум.
К 9:00 ракеты заметили над Житомирской областью. «Зафиксирован пролет ракет над Житомирщиной. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!» – написал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
Угроза ракетного удара наблюдалась также во Львовщине. Кроме того, над морем в Николаевской области силы ПВО сбили пять российских ракет, сообщил Виталий Ким сообщил.
В Полтавской области работает ПВО.
К 9:15 стало известно, что силы ПВО сбили в Киеве одну из ракет. Обломки упали на частный дом в Дарницком районе города. Информации о пострадавших пока нет.
В Харькове остановлено движение поездов метро. Мэр города Игорь Терехов пишет, что в Слободском районе города серия взрывов.
По данным на 9:45, в Киеве обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе. Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе. Информация о пострадавших уточняется. В Киевском метро есть перебои со светом.
В селе Степовое Одесской области обломки ракеты попали в жилой дом.
Львов почти весь без света. Трамваи и троллейбусы по городу не курсируют. Возможны перебои с водоснабжением.
Военные эксперты, ВСУ и офис президента Украины были уверены уверены, что Россия планирует нанести удары по Украине накануне новогодних праздников или в их разгар. Так, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк назвала признаки, свидетельствующие о намерениях россиян нанести массированную атаку по Украине именно в праздничные дни.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что война не имеет праздников, поэтому вероятность обстрела городов на Новый год существует. Надо быть готовыми ко всему.
Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что Россия планирует совершить в конце года новый массированный ракетный удар, запустив по Украине до 150 ракет. Количество задействованных в очередной волне ударов ракет пока достоверно неизвестно.