Россия с самого утра атакует Украину ракетами

Жители столицы слышали несколько взрывов в разных районах города. Киевская городская военная администрация сообщила, что в городе работают силы Противовоздушной обороны Украины.

В Житомирской, Одесской и Сумской областях такая же ситуация, работает ПВО. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что подразделения ОК «Север» успешно сбили одну из ракет над Сумской областью.

Ранее, около 8:00 глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о первых пусках российских ракет, они летят в направлении Сум.

К 9:00 ракеты заметили над Житомирской областью. «Зафиксирован пролет ракет над Житомирщиной. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!» – написал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Угроза ракетного удара наблюдалась также во Львовщине. Кроме того, над морем в Николаевской области силы ПВО сбили пять российских ракет, сообщил Виталий Ким сообщил.

В Полтавской области работает ПВО.

К 9:15 стало известно, что силы ПВО сбили в Киеве одну из ракет. Обломки упали на частный дом в Дарницком районе города. Информации о пострадавших пока нет.

В Харькове остановлено движение поездов метро. Мэр города Игорь Терехов пишет, что в Слободском районе города серия взрывов.