Подавляющее большинство эстонцев тратят до 150 евро на празднование Нового года. Большинство негативно относятся к новогодним фейерверкам, считая их бессмысленной тратой денег и вредом для дикой природы.
ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Почти половина жителей Эстонии считает бессмысленным тратить деньги на фейерверки
Согласно недавнему исследованию Института финансов Swedbank, отношение жителей Эстонии к фейерверкам, считавшимся традиционным развлечением в канун Нового года, в подавляющем большинстве случаев негативное. 40 процентов опрошенных считают бессмысленным тратить деньги на фейерверки, 37 процентов респондентов отказались бы от использования фейерверков из соображений защиты животных. 30 процентов респондентов отказались бы от использования фейерверков из-за вреда, который они наносят окружающей среде.
В то время как вред окружающей среде чаще всего упоминали 16-29-летние и люди с высшим образованием, благополучие животных чаще беспокоило тех, кто старше 65 лет. 23 процента респондентов признались, что равнодушны к фейерверкам.
Только 5 процентов населения сказали, что считают фейерверки очень важными и тратят на них столько денег, сколько хотели бы.
Большинство жителей Эстонии планируют потратить на празднование Нового года до 150 евро. Больше этой суммы планируют потратить 15 процентов опрошенных, 8 процентов вообще не планируют тратить. 16 процентов пока не могут спрогнозировать свои расходы.
«События прошлого года, несомненно, заставили людей, возможно, больше, чем обычно, задуматься о том, на что тратить свое время, внимание и деньги, и где стоит быть более экономными», - сказала Мари-Лийз Яэгер, руководитель Института финансов Swedbank.
«Сейчас определенно бывают моменты, когда мы оглядываемся на прошедший год - я рекомендую найти время, чтобы подумать о том, что было хорошо в этом году в планировании личных или семейных финансов и что мы можем сделать по-другому или лучше в новом году», - добавила она.
Опрос также показал, что 27 процентов эстонцев считают Рождество и Новый год нагрузкой на семейный бюджет и вынуждены думать, как сводить концы с концами в данный период. По сравнению с 2021 годом расходы, запланированные на Рождество и Новый год, увеличились ненамного. Большинство людей не откладывают деньги на праздники заранее - 70 процентов жителей признались, что покрывают свои праздничные расходы в декабре на ходу из собственного кармана. С другой стороны, каждый пятый начал откладывать деньги на рождественские подарки как минимум за месяц до праздников, а 11 процентов жителей купили или подготовили подарки до начала декабря.
В опросе, проведенном по заказу Института финансов Swedbank компанией «Turu-uuringute AS» с 21 по 24 ноября, приняли участие 803 жителя Эстонии в возрасте 16 лет и старше.