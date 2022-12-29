ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Почти половина жителей Эстонии считает бессмысленным тратить деньги на фейерверки

Согласно недавнему исследованию Института финансов Swedbank, отношение жителей Эстонии к фейерверкам, считавшимся традиционным развлечением в канун Нового года, в подавляющем большинстве случаев негативное. 40 процентов опрошенных считают бессмысленным тратить деньги на фейерверки, 37 процентов респондентов отказались бы от использования фейерверков из соображений защиты животных. 30 процентов респондентов отказались бы от использования фейерверков из-за вреда, который они наносят окружающей среде.

В то время как вред окружающей среде чаще всего упоминали 16-29-летние и люди с высшим образованием, благополучие животных чаще беспокоило тех, кто старше 65 лет. 23 процента респондентов признались, что равнодушны к фейерверкам.

Только 5 процентов населения сказали, что считают фейерверки очень важными и тратят на них столько денег, сколько хотели бы.

Большинство жителей Эстонии планируют потратить на празднование Нового года до 150 евро. Больше этой суммы планируют потратить 15 процентов опрошенных, 8 процентов вообще не планируют тратить. 16 процентов пока не могут спрогнозировать свои расходы.

«События прошлого года, несомненно, заставили людей, возможно, больше, чем обычно, задуматься о том, на что тратить свое время, внимание и деньги, и где стоит быть более экономными», - сказала Мари-Лийз Яэгер, руководитель Института финансов Swedbank.