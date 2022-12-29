Жители Эстонии исполнили желания более 2000 детей

«Уже 13 лет подряд перед Рождеством мы проводим благотворительный проект «Дерево ангелов», с помощью которой посетители наших магазинов могут исполнить заветные желания детей, чьи семьи не имеют возможности в этом году сделать ребенку подарок», - сказала руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti Марис Киви.

По ее словам, этот год также показал, что жители Эстонии уже в курсе и ожидают возможности принять участие в благотворительном проекте «Дерево ангелов».

Уже в первую неделю кампании большая часть желаний о подарках была собрана с деревьев ангелов в магазинах Maxima и возвращена вместе с подарками. В магазинах люди очень часто спрашивали о возможности сделать подарки даже после окончания проекта. «Мы очень благодарны всем добрым жителям Эстонии, которые думают об исполнении заветных желаний детей во время праздников», - подчеркнула Киви. Дети помладше больше всего желали получить различные игрушки и зимнюю одежду, подростки и молодежь хотели получить косметику, наушники и средства гигиены.

В ходе инициированной торговой сетью благотворительной кампании по сбору подарков «Дерево ангелов» были исполнены рождественские мечты более 20 000 детей. И в этом году Maxima в сотрудничестве с социальными работниками и работниками сферы защиты детей из разных самоуправлений, Таллиннским центром социальной работы и Союзом многодетных семей Эстонии также собрала рождественские пожелания более 2000 детей.

В рамках этой кампании Maxima уже долгое время сотрудничает с Союзом многодетных семей Эстонии, который представляет семьи с тремя и более детьми по всей Эстонии. В числе получателей подарков наряду с детьми, желания которых были собраны при помощи местных самоуправлений, были и более 500 желаний детей из многодетных семей. 69 детей получили в этом году и рождественские подарки от Таллиннского центра социальной работы, который участвует в акции уже несколько лет.

В рамках стартовавшей 22 ноября и завершившейся 11 декабря благотворительной кампании деревья ангелов с детскими рождественскими мечтами были размещены в 48 магазинах Maxima по всей Эстонии. Уже второй год одно дерево ангелов находилось и в главном офисе Maxima, где сотрудники компании подарили радость Рождества 60 детям.