Утилизация батареек поможет предотвратить рост цен

За время кризисов в несколько раз выросли цены на используемые в производстве батареек полезные ископаемые, что неизбежно приводит к росту цен на батарейки и аккумуляторы. Если бы мы смогли более усердно следить за тем, чтобы использованные батарейки оказывались в специальном контейнере, их можно было бы использовать для производства новых батареек. Это помогло бы не только сэкономить дорогостоящие ресурсы, но и удержало бы рост цен.

В вопросе сбора старых батареек жители других европейских стран проявляют гораздо большее усердие, чем жители Эстонии. В среднем в странах Европы каждая вторая использованная батарейка оказывается в специальном контейнере. Жители Люксембурга и вовсе собирают до 71% батареек и аккумуляторов. Если же говорить о жителях Эстонии, то в специальных контейнерах оказывается лишь 30% батареек, а еще столько же выбрасывается в бак с бытовыми отходами.

«В батарейках и аккумуляторах используются как ценные, так и опасные вещества, и, оказавшись в контейнере для бытового мусора, они представляют большую опасность для окружающей среды и людей», - сказал министр окружающей среды Мадис Каллас. Например, в них содержатся кобальт, свинец, литий и никель. Все эти вещества обладают очень высокой ценностью и являются труднодоступным сырьем.