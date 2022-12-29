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Утилизация батареек поможет предотвратить рост цен

rus.postimees.ee
Утилизация батареек поможет предотвратить рост цен
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Использованные батарейки. Фото иллюстративное.
Использованные батарейки. Фото иллюстративное. Фото: Пеэтер Ланговитс

В период рождественских и новогодних праздников мы используем множество батареек, помогающих создать праздничное настроение при помощи яркого освещения и оформления. Но когда праздники заканчиваются, нужно помнить о том, что использованные батарейки следует выбрасывать не в контейнер для смешанного мусора, а складывать их в специально предусмотренный для них контейнер.

За время кризисов в несколько раз выросли цены на используемые в производстве батареек полезные ископаемые, что неизбежно приводит к росту цен на батарейки и аккумуляторы. Если бы мы смогли более усердно следить за тем, чтобы использованные батарейки оказывались в специальном контейнере, их можно было бы использовать для производства новых батареек. Это помогло бы не только сэкономить дорогостоящие ресурсы, но и удержало бы рост цен.

В вопросе сбора старых батареек жители других европейских стран проявляют гораздо большее усердие, чем жители Эстонии. В среднем в странах Европы каждая вторая использованная батарейка оказывается в специальном контейнере. Жители Люксембурга и вовсе собирают до 71% батареек и аккумуляторов. Если же говорить о жителях Эстонии, то в специальных контейнерах оказывается лишь 30% батареек, а еще столько же выбрасывается в бак с бытовыми отходами.

«В батарейках и аккумуляторах используются как ценные, так и опасные вещества, и, оказавшись в контейнере для бытового мусора, они представляют большую опасность для окружающей среды и людей», - сказал министр окружающей среды Мадис Каллас. Например, в них содержатся кобальт, свинец, литий и никель. Все эти вещества обладают очень высокой ценностью и являются труднодоступным сырьем.

«Мы можем повторно использовать ценный материал, полученный из старых батареек и аккумуляторов, а также применить его в производстве новых батареек, однако перед этим мы должны отделить батарейки от бытового мусора», - пояснил Каллас.

Со временем спрос на батарейки и аккумуляторы будет расти стремительными темпами - к 2030 году объем их производства вырастет в 10 раз. К 2040 году объем отходов от аккумуляторов и батареек увеличится почти в 700 раз. Чем быстрее будут увеличиваться темпы производства, тем выше будет потребность во все большем количестве полезных ископаемых, которые дорого добывать, а сам процесс добычи наносит вред окружающей среде и угрожает выживанию многих видов.

Недавнее исследование, проведенное студентами Таллиннского университета, показало, что те люди, которые не относят использованные батарейки в отдельный контейнер, считают, что то количество батареек, которые они используют для нужд своего домохозяйства, не может нанести окружающей среде ощутимый урон.

«На самом деле опасность представляет каждая батарейка, выброшенная в контейнер с бытовыми отходами. Если же вы относите использованные батарейки в специальный контейнер, это помогает сохранить природу, а также экономит затраты на производство новых батареек», - сказал заместитель канцлера Министерства окружающей среды Каупо Хейнма.

«Этим мы вносим свой вклад в борьбу с изменениями климата. Использование переработанных материалов позволяет снизить сопутствующие промышленному производству выбросы CO₂, используя этичные источники сырья, а также обеспечивая безопасность его поставок», - добавил он.

Вы можете отнести свои использованные батарейки в специальный контейнер - такие можно найти в продуктовых магазинах, на заправках, в магазинах электроники или на станциях утилизации. Узнать, где находится ближайший контейнер для сбора, можно, зайдя на сайт kuhuviia.ee. Продавец, предлагающий батарейки, обязан безвозмездно принимать от потребителя старые батарейки и аккумуляторы.

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