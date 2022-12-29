Эксперт ⟩ Территориальные требования к России – лишь вопрос времени

Печоры были частью Эстонской Республики в 1920-х. Карта Южной Эстонии. Фото: https://de.academic.ru/

Однако во время празднования Дня независимости в 2021 году возникла интересная ситуация, когда президент Керсти Кальюлайд посчитала, что мы не должны предъявлять требования по отношению к Печорам. Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас считал, что мы должны, а премьер-министр Юри Ратас не занял четкой позиции. Тем не менее, это был первый раз, когда глава государства и второй человек в стране не пришли к единому мнению о территориальных границах Эстонии.

В целом Эстония публично не предъявляла России территориальных требований, но по крайней мере в двух случаях прилегающие к Эстонии территории сами изъявляли желание оказаться под управлением Таллинна.

Теперь план Путина совершить последний в этом году визит в Псков и слухи о его заинтересованности в посещении Псково-Печерского монастыря вновь вызвали дискуссию. Теперь стало известно, что его визит будет отменен из-за плохой погоды. Вне зависимости от того, отменят его или нет, мы должны использовать возникшую дискуссию, чтобы добиться внутригосударственной ясности. Я не уверен, стоит ли каждый раз в таких случаях вызывать на ковер российского посла, но иронизировать по поводу того, что это «смелый визит Путина на фронт», тоже не стоит.

Деньги и желание присоединиться

На самом деле Россия всегда подозревала нас в желании вернуть территорию и, по ее мнению, даже нашла этому доказательства.

Президент Керсти Кальюлайд возлагает цветы к установленному в Вярска монументу в честь павших в Освободительной войне на территории Печорского уезда. Фото: Paul Poderat