Сколько Роналду будет получать на самом деле?

Испанская газета Marca написала, что «Аль-Наср» предлагает Роналду до 200 млн евро в год, однако, кажется, что на самом деле речь идет о куда более скромной сумме. CBS пишет, что на самом деле, Саудовская Аравия предложила футболисту всего 70 млн евро в год. И он мог бы заработать больше, продав право на фотографии, сообщил изданию близкий к клубу источник.