Чт, 29.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Сколько Роналду будет получать на самом деле?

rus.postimees.ee
Сколько Роналду будет получать на самом деле?
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду. Фото: Adil Benayache

Все вероятнее, что португальская звезда футбола Криштиану Роналду продолжит карьеру в арабском клубе «Аль-Наср». Хотя его заманивают туда крупной суммой, она меркнет по сравнению с первоначально заявленной зарплатой.

Испанская газета Marca написала, что «Аль-Наср» предлагает Роналду до 200 млн евро в год, однако, кажется, что на самом деле речь идет о куда более скромной сумме. CBS пишет, что на самом деле, Саудовская Аравия предложила футболисту всего 70 млн евро в год. И он мог бы заработать больше, продав право на фотографии, сообщил изданию близкий к клубу источник.

Сообщается, что «Аль-Наср» уже назначил время для медицинского осмотра Роналду и забронировал жилье для игрока и его вспомогательного персонала. Клуб надеется встретиться с игроком во время зимнего трансферного окна в январе.

В конце ноября Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» после скандального интервью.

Ключевые слова
Наверх