Все вероятнее, что португальская звезда футбола Криштиану Роналду продолжит карьеру в арабском клубе «Аль-Наср». Хотя его заманивают туда крупной суммой, она меркнет по сравнению с первоначально заявленной зарплатой.
Сколько Роналду будет получать на самом деле?
Сколько Роналду будет получать на самом деле?
Испанская газета Marca написала, что «Аль-Наср» предлагает Роналду до 200 млн евро в год, однако, кажется, что на самом деле речь идет о куда более скромной сумме. CBS пишет, что на самом деле, Саудовская Аравия предложила футболисту всего 70 млн евро в год. И он мог бы заработать больше, продав право на фотографии, сообщил изданию близкий к клубу источник.
Сообщается, что «Аль-Наср» уже назначил время для медицинского осмотра Роналду и забронировал жилье для игрока и его вспомогательного персонала. Клуб надеется встретиться с игроком во время зимнего трансферного окна в январе.
В конце ноября Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» после скандального интервью.
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