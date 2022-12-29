Любителей заправлять свои машины «синим дизелем» ждет неприятный сюрприз

Дизельное топливо со спецмаркировкой, которое в народе называют «синим» дизелем, имеет более низкий акциз и предназначено для фермеров, например, для вспашки полей трактором, а также для рыбаков, но более дешевое топливо часто покупают и используют и для других целей, пишет ERR .

В настоящее время насчитывается 25 000 покупателей «синего дизельного топлива», и многие из них не используют его по назначению, сказал глава отдела регистров Агентства сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) Кийдо Левин.

По словам Левина, используемая в настоящее время схема не очень эффективна, так как человек покупает топливо, а они потом проверяют, использовал ли он его по правильному назначению или нет, но данная система неэффективна, поэтому в PRIA был создан регистр, который начнет действовать с января 2023 года и куда будут вносить данные предпринимателей, имеющих право покупать «синий» дизель, а необходимая информация будет передана продавцам топлива.