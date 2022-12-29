Раплаские баскетболисты проиграли украинскому «Прометею»

На своей площадке рапласцы уступили единоличному лидеру первенства со счетом 73:95. Одержав 14 побед в 15 встречах, «Прометей» продолжает занимать первое место в турнирной таблице. «Авис», у которого 10 побед и 8 поражений, идет седьмым.