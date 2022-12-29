В регулярном чемпионате эстоно-латвийской баскетбольной лиги накануне состоялись три матча, в центральном из которых встретились раплаский «Авис Утилитас» и украинский «Прометей», сообщает rus.err.
Раплаские баскетболисты проиграли украинскому «Прометею»
Раплаские баскетболисты проиграли украинскому «Прометею»
На своей площадке рапласцы уступили единоличному лидеру первенства со счетом 73:95. Одержав 14 побед в 15 встречах, «Прометей» продолжает занимать первое место в турнирной таблице. «Авис», у которого 10 побед и 8 поражений, идет седьмым.
На пятой строчке располагается команда «Виймси», которая выиграла 9 матчей из 14. Накануне виймсисцы в гостях обыграли идущий на предпоследней позиции столичный «Калев/Аудентес» - 92:81.
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