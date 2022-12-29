Членство Эстонии в ЕС поддерживают 86 процентов жителей

В ходе опроса изучалась также поддержка единой валюты и понимание и оценка деятельности Эстонии в ЕС.

86 процентов жителей Эстонии поддерживают членство Эстонии в ЕС, это на восемь процентов больше, чем в 2021 году и самая высокая оценка с 2000 года. Членство Эстонии в ЕС не поддерживают шесть процентов опрошенных. 89 процентов жителей Эстонии поддерживают использование единой валюты евро, что является самым высоким уровнем поддержки за всю историю проведения опросов.

Самой важной причиной вступления в ЕС указывают возможность жить и работать в других государствах-членах. По мнению респондентов, членство в ЕС повышает и безопасность Эстонии, поскольку ЕС способствует укреплению мира, защите ценностей и повышению благосостояния. Респонденты также отметили, что ЕС обеспечивает стабильный экономический рост и повышает конкурентоспособность Эстонии. Гораздо более важной, чем в 2021 году, причиной поддержки членства в ЕС также указали содействие миру и повышение безопасности Эстонии.

По мнению жителей Эстонии, самое важное, что ассоциируется с ЕС – это ценность мира и прав человека, в том числе ценность человеческой жизни, личных свобод, демократии, верховенства закона и солидарности. Основополагающие принципы ЕС, такие как свобода передвижения, совместное управление кризисными ситуациями, защита окружающей среды и устойчивость к изменению климата, считаются важными. По сравнению с 2021 годом, больше всего выросла поддержка принципа солидарности государств-членов со странами, страдающими от миграционного давления.

Опрос показал, что, по мнению жителей Эстонии, сельское хозяйство, развитие сельских районов, безопасность, образование и наука, а также преодоление энергетического кризиса, вызванного российской агрессией в Украине, должны получать наибольшую поддержку из бюджета ЕС. 12 процентов жителей Эстонии считают важным поддерживать борьбу с изменением климата из бюджета.

Почти половина жителей Эстонии подтвердили, что осведомлены о целях и интересах Эстонии в ЕС, это на десять процентов больше, чем было ответивших так год назад. Две трети оценивают деятельность Эстонии в ЕС как успешную, что на восемь процентов больше, чем год назад. Респонденты в основном согласны с тем, что членство Эстонии в ЕС принесло Эстонии пользу, увеличило благосостояние и помогает справиться с кризисом.