Турнир четырех трамплинов принес эстонцам радость и неудачу

В числе счастливчиков оказался и наш летающий лыжник Артти Айгро, пролетевшей со 137-метрового трамплина 123,5 метра. Это вместе с баллами за стиль и ветер принесло ему 27-е место и 120,2 балла.

«Здорово находиться на этом лыжном празднике и выступать перед огромным числом зрителей. Безусловно, Турнир четырех трамплинов одно из знаковых событий года и его можно сравнить с чемпионатом мира. Если говорить о прыжке, то, на мой взгляд, работы [на соревнованиях] было немного больше, чем на тренировочных стартах, где места были соответственно 23 и 25. Нужно сделать небольшие коррективы на основные соревнования, чтобы выиграть дуэль», — коротко прокомментировал Айгро после соревнований.

Второй эстонец – Кевин Мальцев, к сожалению, в число 50 лучших не прошел – он пролетел 102,5 метра и заработал 85,7 балла, став 54-м.

Самый длинный полет в квалификации продемонстрировал норвежец Йоханн Андре Форфанг – 134,5 м. Но этого оказалось недостаточным для того, чтобы войти в тройку лидеров. С учетом стиля и ветра впереди оказались норвежец Халвор Эгнер Гранеруд, поляк Давид Кубацки и словенец Тими Зайц.

12 лучших спортсменов по итогам квалификации. Фото: FIS

Особенностью Турнира четырех трамплинов является то, что соревнования проводятся в формате дуэли. 50 лыжников, прошедших квалификацию, делятся на пары и во второй тур проходят лишь победители дуэли и еще пятеро спортсменов, проигравших дуэль, но более успешных по сравнению с аутсайдерами.

Соперником Артти Айгро будет немец Константин Шмид, занявший в квалификации 24-е место (124 м, 121,8 балла).

Свой прошлогодний титул сейчас защищает также японец Рю Кобаяши, который в этом году особо ничем не выделялся. Претендентами на первое место также считаются Стефан Крафт, Петр Жила, Халвор Эгнер Гранеруд и Анже Ланишек.