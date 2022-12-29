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Сын псковского чиновника погиб в Украине

rus.postimees.ee
Сын псковского чиновника погиб в Украине
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Звезда советской армии на ремне убитого российского солдата. Купянск, Харьковская область, октябрь 2022.
Звезда советской армии на ремне убитого российского солдата. Купянск, Харьковская область, октябрь 2022. Фото: Andrii Marienko/AP

В соседней с Эстонией Псковской области РФ прошли похороны сына бывшего заместителя главы районной администрации, который погиб в Украине.

Сын экс-замглавы администрации Стругокрасненского района Псковской области Геннадия Шевченко погиб в Украине. Похороны Дмитрия Шевченко состоялись 26 декабря в поселке Выбуты, сообщает в четверг независимое от российских властей издание «Псковская губерния».

«Дмитрий Шевченко не так давно окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище и отправился в зону боевых действий, где был ранен, а в госпитале скончался», - сообщают журналисты.

По данным издания, тело сына привез домой сам бывший высокопоставленный районный чиновник, который тоже находился в Украине с оружием в руках.

«По информации "Псковской губернии", на Украине воюет также его отец Геннадий Шевченко, который некогда занимал пост заместителя глава администрации Стругокрасненского района. Он же привёз тело сына на родину», - сообщила «Псковская губерния».

Из открытых источников известно, что бывший чиновник администрации Стругокрасненского района, полковник Геннадий Шевченко, в 2016-2017 годах был командиром 39-й отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск ВС РФ, которая базируется на Дальнем Востоке. В 2017 году полковник был назначен на должность начальника учебного центра на Дальнем Востоке, о чем сообщала местная официальная военная газета. За несколько лет до этого Шевченко судился с Минобороны, когда не получил желаемого назначения на должность командира конкретной мотострелковой бригады и был уволен из армии.

Фотография полковника ВС РФ, бывшего заместителя главы администрации Стругокрасненского района Псковской области Геннадия Шевченко в газете «Боевой дозор», №11, ноябрь 2017 года. Из публикации известно, что отец погибшего в Украине десантника родился в 1968 году на Западной Украине в городе Хмельницкий. В 1989 году окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище. Много лет проработал в мотострелковых войсках. Участвовал в вооруженных конфликтах в Приднестровье в 1992 году, в Боснии и Герцеговине в 2001, в Сирии в 2016-2017 годах.
Фотография полковника ВС РФ, бывшего заместителя главы администрации Стругокрасненского района Псковской области Геннадия Шевченко в газете «Боевой дозор», №11, ноябрь 2017 года. Из публикации известно, что отец погибшего в Украине десантника родился в 1968 году на Западной Украине в городе Хмельницкий. В 1989 году окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище. Много лет проработал в мотострелковых войсках. Участвовал в вооруженных конфликтах в Приднестровье в 1992 году, в Боснии и Герцеговине в 2001, в Сирии в 2016-2017 годах. Фото: скриншот газеты «Боевой дозор»

Официальные органы соседнего с Эстонией российского региона о потерях среди своих коллег не сообщали, но стоит отметить, что кладбище в Выбутах в Псковской области известно еще с 2014 года. Именно там были обнаружены первые захоронения российских военных, погибших на Донбассе. После того, как восемь лет назад «Псковская губерния» сообщила имена, указанные на могилах офицеров, с надгробий исчезли таблички с именами погребенных.

По данным Rus.Postimees, базирующаяся в Пскове 76-я десантно-штурмовая дивизия ВДВ с 24 февраля понесла беспрецедентные потери среди личного состава. Счет идет на сотни десантников. «Псковская губерния» сообщает, что им удалось верифицировать имена 110 погибших в Украине жителей Псковской области.

Ранее Rus.Postimees удалось пообщаться с одним из десантников, кому повезло вернуться в Псков живым.

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