Другое лицо Русского театра: юбилейный сезон продолжается

Фотоискусство by Русский театр

Наши известные актеры-фотографы продолжают восхождение на профессиональный Олимп не только в социальных сетях, но и в выставочных залах. В декабре увидела свет книга актера и режиссера Даниила Зандберга – в фотоальбоме, выпущенном в честь юбилейного сезона, представлено больше сотни снимков. Это рассказ-хроника о закулисной работе, о репетициях, непарадные портреты, которые случайно получаются лучше выверенных снимков, все те моменты, мозаика из которых и составляет насыщенную ежедневную жизнь. Первая презентация книги прошла на благотворительном аукционе 17 декабря. 4 января на встрече в городской библиотеке (Лиивалайа, 40) пройдет вторая презентация, где автор поделится историей создания книги.

Выставка Александра Ивашкевича. Фото: Facebook

Александр Ивашкевич, существенно расширивший в этом году мировую географию своих фотовыставок и получивший несколько международных наград, представил в декабре сразу две выставки в Эстонии. Изящная экспозиция «Силуэт в интерьере» расположена в красивейших интерьерах замка Фалль в Кейла-Йоа. Ранее часть работ с выставки была представлена в студии Тауно Кангро, но, дополненная новыми портретами и размещенная в исторических интерьерах, получила новую тональность. Вторая выставка «Сегодняшний взгляд из прошлого» в культурном центре «Кая» – портретная галерея персонажей: известных и неизвестных. По признанию фотографа, ему хочется, чтобы в работах присутствовали судьбы людей и дыхание вечности. Что ж, поставленная задача автору точно удалась.