Традиционное подведение итогов за год всегда приятно волнует как в частной жизни, так и в жизни такого огромного и многослойного мира как театр. Вместо перечисления премьер, о которых искушенные зрители, без сомнения, прекрасно осведомлены, мы продолжаем знакомить читателей Rus.Postimees с проектами, преодолевающими формальные границы театральной сцены, но поддерживающими с ней символическую связь.
Другое лицо Русского театра: юбилейный сезон продолжается
Музыка декабря
Помимо первого совместного проекта театра и фестиваля Jazzkaar, гала-концерта «Русский театр поет джаз», вызвавшего невероятно теплые отклики зрителей, в декабре увидело свет еще одно направление. Новая акция «Театр в городе» взяла старт в предпраздничные дни прямо на автобусном вокзале, где артисты Екатерина Кордас и Александр Жиленко исполнили несколько композиций.
Цель таких нестандартных мероприятий, которые будут проходить и в дальнейшем – стать ближе к аудитории, стать частью повседневной жизни, сделать будни горожан ярче. И, судя по реакции зрителей, это вполне удалось. В будущем выступления планируются в разных точках на карте городского пространства – таким образом, театр не будет ограничен только сценой или зданием, в прямом смысле выйдет на улицы, к зрителю. Публика сможет увидеть знакомых актеров в кафе, парках, на открытых площадках.
RING приглашает
В середине декабря на сцене RING прошел благотворительный аукцион в пользу актеров-ветеранов сцены. На мероприятии поклонники театрального искусства могли в азартных торгах под руководством ведущего Александра Кучмезова приобрести костюмы и реквизит из знаменитых спектаклей. Кроме того, сами актеры проявили немалый талант в кулинарии, приготовив фирменные блюда для театрального кафе. Меню – от закусок до десертов – вызвало восторженные отклики и похвалу.
Неформальное общение с гостями, возможность услышать истории о спектаклях прошлых лет из первых рук, веселый аукцион и благотворительная составляющая – все это дало отличный старт доброй традиции, которая, надеемся, будет продолжаться и развиваться. Гостями и участниками мероприятия такая идея была поддержана единогласно.
Фотоискусство by Русский театр
Наши известные актеры-фотографы продолжают восхождение на профессиональный Олимп не только в социальных сетях, но и в выставочных залах. В декабре увидела свет книга актера и режиссера Даниила Зандберга – в фотоальбоме, выпущенном в честь юбилейного сезона, представлено больше сотни снимков. Это рассказ-хроника о закулисной работе, о репетициях, непарадные портреты, которые случайно получаются лучше выверенных снимков, все те моменты, мозаика из которых и составляет насыщенную ежедневную жизнь. Первая презентация книги прошла на благотворительном аукционе 17 декабря. 4 января на встрече в городской библиотеке (Лиивалайа, 40) пройдет вторая презентация, где автор поделится историей создания книги.
Александр Ивашкевич, существенно расширивший в этом году мировую географию своих фотовыставок и получивший несколько международных наград, представил в декабре сразу две выставки в Эстонии. Изящная экспозиция «Силуэт в интерьере» расположена в красивейших интерьерах замка Фалль в Кейла-Йоа. Ранее часть работ с выставки была представлена в студии Тауно Кангро, но, дополненная новыми портретами и размещенная в исторических интерьерах, получила новую тональность. Вторая выставка «Сегодняшний взгляд из прошлого» в культурном центре «Кая» – портретная галерея персонажей: известных и неизвестных. По признанию фотографа, ему хочется, чтобы в работах присутствовали судьбы людей и дыхание вечности. Что ж, поставленная задача автору точно удалась.
Мы поздравляем всех зрителей, поклонников, партнеров и гостей театра с праздниками!
Желаем мира и добра.
До новых встреч в Русском театре Эстонии!