Интервью ⟩ Глава МВД Ляэнеметс: «Санкции не должны скатиться в преследования по этническому признаку»

Лаури Ляэнеметс. Фото: Madis Veltman

- Эстония не сможет физически блокировать границу без Кайтселийт?

- Сможет, конечно, сможет. Просто, это начнет оказывать влияние в долгосрочной перспективе. Люди не могут 24 часа или месяц сидеть на границе, время от времени им нужно ездить домой. Поэтому туда в какой-то момент нужно будет начать подвозить людей, которых мы будем снимать с другой работы - молодежных полицейских, патрульных, что будет сказываться на работе в соответствующих сферах. Кратковременно, если понадобится, то департамент справится и сам, а на более длительное время потребуется привлечь Кайтселийт.

- Когда уходящий глава ДПП Эльмар Вахер в последний раз занимался реструктуризацией, чтобы найти внутри организации средства на повышение зарплат, он сказал, что будут ликвидированы вакансии, на которые ежегодно планировались деньги. Следовательно, в полиции осталось меньше рабочих мест. Будут ли эти должности восстановлены, начнет ли государство увеличивать штат полицейских чиновников за счет этих новых должностей?

- Потребности ДПП лучше всего может оценить глава департамента, но я скажу, что больше всего сокращений в Эстонии было в двух учреждениях: в полиции и у спасателей. Это ужасно, я не знаю, о чем думали предыдущие правительства.

- В предыдущих правительствах ваши однопартийцы тоже сидели.