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Если запускаете салют, делайте это безопасно

BNS
Если запускаете салют, делайте это безопасно
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Фото: Marianne Loorents

В связи с приближающейся новогодней ночью Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) призывает подумать, а так ли уж это необходимо – запускать фейерверки? И если вы все-таки решили, что необходимо, помните и соблюдайте десять главных правил безопасности.

«Каждый Новый год не обходится без несчастных случаев, связанных с использованием фейерверков. Статистика показывает, что большинство несчастных случаев при использовании пиротехнических изделий происходит со взрослыми мужчинами или с детьми. Вот почему важно вести себя ответственно и рассказывать детям об опасностях, связанных с использованием фейерверков», – отметила руководитель технического отдела TTJA Ингрид Тейнемаа.

TTJA напоминает десять основных правил безопасности при использовании пиротехники:

  • использовать пиротехнику только на трезвую голову;
  • прочитайте руководство по использования изделия и действуйте соответственно;
  • выбирайте время и место правильно (придерживайтесь правила ночного покоя! Исключения из соблюдения требования ночной тишины – в ночь на 1 января, 25 февраля и 24 июня);
  • считайтесь с другими, как людьми, так и животными и обеспечьте их безопасность, если они боятся салютов;
  • установите изделие должным образом (хорошая опора);
  • даже на мгновение не наклоняйтесь над изделием;
  • держитесь на безопасном расстоянии (информация на упаковке изделия);
  • если изделие не загорается, подождите 10-15 минут перед тем, как подойти к нему;
  • если на улице сильный ветер, то стоит отказаться от запуска фейерверка;
  • не оставляйте образовавшийся мусор.

Тейнемаа добавляет, что основными причинами несчастных случаев являются халатность, невнимательность, алкогольное опьянение и неумение обращаться с пиротехническим изделием, например, изделие не было хорошо установлено, у него отсутствовала опора. Изделие без должной опоры может перевернуться и подвергнуть опасности находящихся поблизости людей и здания. Перед запуском салюта стоит задуматься, действительно ли это так необходимо. Если вы все-таки решили запустить фейерверк, то делайте это безопасно!

Можно приобрести безопасный и соответствующий требованиям пиротехнический продукт у компании, имеющей соответствующую лицензию на деятельность, в точке продажи в торговом центре или в интернет-магазине. Деятельность частных лиц, торгующих пиротехнической продукцией в социальных сетях, на рынке и на улице, является противозаконной и наказуемой. Кроме того, использование пиротехнических изделий, несоответствующих требованиям, может нанести серьезные травмы или привести к порче имущества.

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