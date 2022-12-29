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У самой красивой спортсменки мира обнаружили уплотнение в груди

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У самой красивой спортсменки мира обнаружили уплотнение в груди
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Пейдж Спиранак.
Пейдж Спиранак. Фото: Bim/Broadimage

29-летняя американская гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim самой сексуальной спортсменкой и женщиной мира, рассказала о проблемах со здоровьем, сообщает «Чемпионат»

«Извините, что в последнее время не так активна в социальных сетях. Я уехала в отпуск, а потом мне пришлось заниматься своим здоровьем. Во время ежегодного осмотра врачи обнаружили комок в моей груди. Недавно мне пришлось сделать биопсию. Результат оказался хорошим, чему я очень рада! Хочу напомнить о том, что нужно проходить осмотр, а также о том, что вы никогда не знаете, через что проходят люди, поэтому важно проявлять доброту. Я хочу поблагодарить вас, ребята, за то, что вы всегда посылали так много любви и поддерживали меня», — написала Спиранак в своих социальных сетях.

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