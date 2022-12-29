Впереди переосмысление советского исторического периода и его мифов. Однако обидно, что в Эстонии многие так и не отказались от реванша, что выражается в окончательной ликвидации русского школьного образования. Тяжело, когда тебя выживают и доказывают твою несостоятельность, пишет учитель и публицист Игорь Калакаускас.
Игорь Калакаускас ⟩ Месть оказалась сильнее: это моя последняя статья о переходе на эстонский язык в школах
Как любил говорить своим ученикам ушедший в этом году в мир иной мой коллега: «Вы можете не интересоваться политикой, но рано или поздно политика вами заинтересуется». Сейчас все мы оказались лицом к лицу перед необходимостью сделать свой выбор между добром и злом. Между тем, что мы понимаем как Добро и Зло. И на этом этапе нас еще будет ждать не одно разочарование.
О сущности человека мы можем судить в тот момент, когда он оказывается в экстремальной ситуации. То же самое можно сказать и о тех, кто допущен к власти и от чьего решения зависит если не судьба, то будущее большой группы людей, иногда заметной части жителей отдельной страны.
В эти роковые месяцы мы имели возможность наблюдать, как по-разному реагируют на развернувшуюся европейскую драму самые разные люди – политики, деятели культуры, священники и обычные люди. Мучительно больно видеть, как в России призванные нести добро артисты и писатели, режиссеры и журналисты, священники и учителя добровольно вступают в ряды Z-патриотов.
Когда-нибудь на эту тему будут написаны книги и сняты фильмы, сейчас мы только в начале пути – конец этого пути на горизонте даже не просматривается. Остается только верить, что нашей планете будет дан еще один шанс найти единственно верный путь развития.
Россия – это отдельная история. Тут я не берусь судить, поскольку в последнее время имел возможность общаться с россиянами на тему войны. Давний мой друг-москвич, с которым когда-то вместе работали в «Артеке», написал буквально следующее: «Конечно же, я слышал про какой-то конфликт на границе. Так это злобное НАТО и США пытаются вывести из равновесия РФ».
Хранительница великолепного музея боевой славы при петербургском морском училище, уже совсем не молодая и мудрая женщина поделилась: «Я сама ничего не понимаю, мне жаль мальчиков и с той, и с другой стороны, я ведь мать. Безусловно, самое главное рождественское и новогоднее пожелание –- Мир. Мой сын верующий и каждый день читает молитвы о мире, я тоже прошу Всевышнего вразумить нас всех». Проживающая буквально в сотне километров от линии фронта двоюродная сестра запричитала: «Мы живем как на пороховой бочке, но пока у нас все спокойно, сыновья дома. Я в политику не лезу». Согласитесь, трудно по этим заявлениям сделать однозначный вывод.
Связь через язык
В отличие от многих эстонцев, которых с Россией почти ничего не связывает (про исторические обиды я сейчас не буду), я и многие русскоговорящие жители страны связь с исторической Родиной не прерывали. Лично у меня там продолжают жить близкие родственники и друзья. Практически ежегодно я посещал Петербург, который никогда для меня не был чужим городом – в городе на Неве я получил высшее образование и неоднократно расширял свои профессиональные знания. Что немаловажно, обучение я проходил на родном языке и имел возможность общаться с профессорами и академиками, людьми высочайшей культуры. Для меня, как преподавателя гуманитарной дисциплины, этот фактор – решающий.
Я родился в СССР, что не является ни моей заслугой, ни предметом гордости. Мои родители в какой-то степени являются плодом исторических коллизий. Родившаяся в глухой тверской деревне моя мама, волею судьбы стала в юности жительницей Ленинграда. Она пережила раскулачивание и Блокаду, была на волоске от смерти, но прожила 86 лет. Послевоенный Таллинн нуждался в рабочих руках – так мама оказалась в Эстонии. Папа родился в небольшом городе тогда еще независимой Литвы, откуда уже после войны был призван на срочную военную службу в Таллинн. Именно здесь он познакомился с моей будущей мамой и решил связать с ней свою жизнь, но жизнь отмерила ему всего 44 года.
Задумывались ли мои родители о том, как Эстония стала частью Советского Союза? Я их об этом так и не успел спросить. Времена, как известно, не выбирают. То, что советский колосс едва удерживается на глиняных ногах, я понял в разгар Перестройки. Стоило только советским людям дать свободу говорить то, что они думали, как эта махина рухнула, едва не погребя под своими обломками своих граждан. Сейчас эта империя – в чем-то великая, в чем-то позорная – переживает период окончательного распада. Впереди – полное переосмысление советского исторического периода, в первую очередь – истории Второй мировой войны, которая стараниями кремлевских вождей превратилась в миф, слабо связанный с реальностью.
Реванш и тренд
В 1991 году мне казалось, что Эстония сможет преодолеть в себе жажду отомстить русским, не станет опускаться до этого. Теперь я понимаю, что желание взять реванш никуда не делось, оно просто приобрело другие формы и вызревало в ожидании удобного момента. Нам временно разрешили учить детей на родном языке, не сильно беспокоясь о том, как они усваивают язык государственный. По всей видимости, по этой причине планка языкознания до последнего момента была весьма щадящей: В1 – по окончании основной школы, и В2 – по окончании гимназии. Так себе уровень, согласитесь.
Когда стало окончательно понятно, что ситуация с усвоением эстонского языка у неэстонцев выглядит неутешительно, решили найти источник всех бед. Поиски завершились весьма быстро и с предсказуемым результатом: русские школьники получают эстонский язык в незначительном количестве! Схема 60/40 не сработала, поэтому пропорцию решили довести до 100/0. Если верить нынешнему министру образования господину Лукасу, то «отшлифовать» столь суровые меры решили еще и требованием проводить всю внеклассную работу на эстонском. При таком раскладе пусть попробуют не заговорить!
Мне не хочется в очередной раз призывать к здравому смыслу и предлагать ставить реальные цели. Когда поставлена главная цель – закрыть и отменить все русское, никакие аргументы не работают. Почувствовав тренд, отдельные русскоязычные общественные деятели все громче начинают требовать не останавливаться и не поддаваться на «панику» центристов: «Давно пора это было сделать!», «Эстония справится!»
Русские учителя, получившие несколько дней назад вполне реальную перспективу остаться без работы (вы всерьез верите в то, что они выучат эстонский и смогут на нем преподавать русским детям? Вы, правда, в это верите?), как и все эти тридцать с небольшим лет, предпочитают помалкивать. Раньше они молчали, чтобы «не будить лихо», сейчас они молчат, потому что говорить уже поздно. Что ж, коллеги, поздравляю! Вы хотели на себе почувствовать, как об человека вытирают ноги? В ближайшее время мы с вами это почувствуем. Уверен, для многих это будет впечатлением на всю оставшуюся жизнь.
Сколько можно стонать, спросят меня раздраженные читатели и в чем-то будут правы. Торжественно обещаю, что это моя последняя статья, посвященная переходу на эстонский язык преподавания. В этой стране трудно найти человека, который на этой теме останавливался чаще, чем я. И мне точно не нужно больше, чем остальным. Я знаю, что в этой схватке найдется немало победителей, которые даже найдут удовольствие в новом «вызове времени». Меня больше волнуют те, кто останутся за бортом и не справятся с новым политическим трендом. Среди них точно не будет моих детей – они уже выросли, а о будущем внуков пусть переживают их родители.
Мне жаль покидать профессию, которой посвятил всю жизнь и в которой кое-чего добился. Тяжело, когда тебя выживают и доказывают твою несостоятельность. Причем зачастую доказывают те, кто особыми успехами в жизни похвастаться не может, но точно знает, как учить других. Моя совесть чиста: я сделал и сказал все, что мог. Дальше – без меня.