Игорь Калакаускас ⟩ Жажда мести оказалась сильнее: это моя последняя статья о переходе школ на эстонский язык

Хранительница великолепного Музея боевой славы при петербургском морском училище, уже совсем не молодая и мудрая женщина говорит: «Я сама ничего не понимаю, мне жаль мальчиков и с той, и с другой стороны, я ведь мать. Безусловно, самое главное рождественское и новогоднее пожелание –- Мир. Мой сын верующий и каждый день читает молитвы о мире, я тоже прошу Всевышнего вразумить нас всех».

Проживающая буквально в сотне километров от линии фронта двоюродная сестра запричитала: «Мы живем как на пороховой бочке, но пока у нас все спокойно, сыновья дома. Я в политику не лезу». Согласитесь, трудно по этим заявлениям сделать однозначный вывод.

Связь через язык

В отличие от многих эстонцев, которых с Россией почти ничего не связывает (про исторические обиды я сейчас не буду), я и многие русскоговорящие жители страны связь с исторической Родиной не прерывали. Лично у меня там продолжают жить близкие родственники и друзья. Практически ежегодно я посещал Петербург, который никогда для меня не был чужим городом – в городе на Неве я получил высшее образование и неоднократно расширял свои профессиональные знания. Что немаловажно, обучение я проходил на родном языке и имел возможность общаться с профессорами и академиками, людьми высочайшей культуры. Для меня, как преподавателя гуманитарной дисциплины, этот фактор – решающий.