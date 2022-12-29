Итоги года: утверждены важные детальные планировки центра Таллинна

По словам вице-мэра Мадле Липпус, в уходящем году состоялось значительное продвижение в развитии нескольких важных планировок, которые в ближайшие годы могут приобрести формирующую роль в городском пространстве столицы.

«Принимающиеся сегодня решения относительно планировок влияют на формирование городского пространства в следующие десятилетия, поэтому при их составлении необходимо исходить из таких принципов экологичного планирования, как небольшое расстояние до мест оказания важных услуг, которое можно преодолеть, совершая пятнадцатиминутную прогулку, планирование крупных строительных объектов в местах с развитой сетью общественного транспорта, а также сохранение видов растений и животных», – сказала Липпус.

Приводя в пример конкретные планировки, вице-мэр отметила утверждение планировки единого терминала Юлемисте, принятую планировку нового главного здания Эстонского национального телерадиовещания, а также инициирование детальной планировки для строительства нового комплекса посольства США между улицами Суур-Америка и Вяйке-Америка. Также важное значение имеет экспонирование эскизов планировки района Таллиннского порта для общественности, относительно которых все заинтересованные могут выразить свое мнение до 12 января.

«Для закрепления принципов экологичного городского планирования при составлении городского плана развития важное значение имеет электронная книга, посвященная общей планировке района Пыхья-Таллинн, а также продвижение в составлении эскизного решения общей планировки центра города», – добавила Липпус.