На автомобильном рынке грядут перемены: на смену росту цен придут распродажи

К настоящему времени на рынок вернулись новые автомобили, но доверие потребителей серьезно пострадало из-за повышения цен. Генеральный директор Mobire Group Андрус Валма выделил четыре момента, которые произойдут на автомобильном рынке в 2023 году.

Грядут распродажи

Отсутствие чипов увеличило цены на новые автомобили примерно на 20-30 процентов по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Однако, по словам Андруса Валма, в 2023 году это ценовое ралли не продолжится, так как трудности с доставкой частично преодолены, и новые автомобили снова поступят в автосалоны. «Быстрый рост цен замедлится, и ожидается, что в следующем году он останется на уровне от трех до пяти процентов», – прогнозирует он.

Покупать новые автомобили становится все труднее. «Если в течение многих лет мы привыкли видеть на улицах все более новые и более роскошные автомобили, из-за быстрой инфляции, роста процентных ставок и связанного с этим снижения покупательной способности многие больше не могут позволить себе новую машину», – сказал Валма, добавив, что при лизинге нового автомобиля нужно гораздо больше внимания уделять процентной ставке – сегодняшняя ежемесячная выплата может оказаться значительно дороже через полгода из-за повышения Euribor.