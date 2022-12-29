Последние несколько лет были лихорадочными для автомобильной промышленности. Из-за кризиса чипов ощущалась нехватка новых автомобилей, а рынок подержанных автомобилей процветал.
На автомобильном рынке грядут перемены: на смену росту цен придут распродажи
К настоящему времени на рынок вернулись новые автомобили, но доверие потребителей серьезно пострадало из-за повышения цен. Генеральный директор Mobire Group Андрус Валма выделил четыре момента, которые произойдут на автомобильном рынке в 2023 году.
Грядут распродажи
Отсутствие чипов увеличило цены на новые автомобили примерно на 20-30 процентов по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Однако, по словам Андруса Валма, в 2023 году это ценовое ралли не продолжится, так как трудности с доставкой частично преодолены, и новые автомобили снова поступят в автосалоны. «Быстрый рост цен замедлится, и ожидается, что в следующем году он останется на уровне от трех до пяти процентов», – прогнозирует он.
Покупать новые автомобили становится все труднее. «Если в течение многих лет мы привыкли видеть на улицах все более новые и более роскошные автомобили, из-за быстрой инфляции, роста процентных ставок и связанного с этим снижения покупательной способности многие больше не могут позволить себе новую машину», – сказал Валма, добавив, что при лизинге нового автомобиля нужно гораздо больше внимания уделять процентной ставке – сегодняшняя ежемесячная выплата может оказаться значительно дороже через полгода из-за повышения Euribor.
Кроме того, общий рост цен и рост стоимости жизни делают потребителей и предприятия более неуверенными, а крупные расходы, такие как покупка нового автомобиля, отодвигаются на далекое будущее. «Смею прогнозировать, что продажи новых автомобилей в странах Балтии в 2023 году будут примерно на 10–15 процентов ниже, чем в этом году», – сказал Валма.
«Однако в то же время склады автодилеров заполняются, так как автозаводы активно выполняли промежуточные предзаказы. Для привлечения покупателей снова будут проводиться специальные кампании и распродажи. В этом не было необходимости во время промежуточного бума, но сейчас может возникнуть необходимость увеличить продажи, чтобы новые автомобили не задерживались на складах», – пояснил гендиректор Mobire Group.
Ценовое давление на рынке подержанных автомобилей усиливается
Из-за нехватки новых автомобилей рынок подержанных автомобилей за последние пару лет оживился. «Поскольку спрос был высоким, в начале 2022 года цены на подержанные автомобили выросли до абсурдного уровня. Однако восстановление производства новых автомобилей этой осенью внесло свои коррективы, и никто не готов покупать подержанную машину по цене нового автомобиля», – сказал Валма. На рынок поступает все больше новых автомобилей, и это приведет к продолжению падения цен на автомобили с пробегом в новом году.
По словам Валма, количество предложений также оказывает давление на цены на подержанные автомобили. Он рассказал, что в продаже появляется все больше подержанных автомобилей, потому что в целях экономии средств отказываются от ненужных машин – компании сокращают свои автопарки, а многие семьи стараются обходиться одним автомобилем вместо двух.
«Обилие предложений продлевает сроки продажи подержанных автомобилей, покупателей не так много, как было год назад, а хорошие предложения на новые автомобили еще и снижают цену на рынке подержанных автомобилей. Могу предположить, что цены на подержанные автомобили упадут примерно на 10 процентов в ближайший год», – спрогнозировал Валма изменение цен на рынке подержанных автомобилей.
Растет число пользователей каршеринга
«С одной стороны, рост расходов, связанных с автомобилем, а с другой стороны, различные решения по аренде и совместному использованию транспортных средств на рынке заставляют все больше и больше людей задуматься о том, обязательно ли им владеть личным автомобилем. Семьи осознают, что вместо двух машин все дела можно делать с помощью одной, а при проживании в городе для выполнения повседневных дел можно ограничиться прогулкой или проехаться на общественном транспорте. Однако, когда возникает неизбежная необходимость, вместо покупки автомобиля они делают выбор в пользу аренды автомобиля», – сказал Валма, добавив, что краткосрочная или долгосрочная аренда автомобиля дает потребителю в неопределенной экономической ситуации возможность лучше спланировать расходы и при необходимости отказаться от использования машины.
По словам Валма, в случае с краткосрочной или долгосрочной арендой или каршерингом в ближайшие годы показатели будут расти, потому что, помимо экономии средств, владение автомобилем для сегодняшней молодежи не является тем же символом статуса, что и десять лет назад.
«Молодое поколение воспринимает автомобиль как препятствие, обузу и загрязнитель окружающей среды – скорость, комфорт и экологичность при аренде автомобиля посредством интернета или приложения для них имеет большую ценность, чем мощность двигателя», — пояснил он свою точку зрения.
Количество электромобилей будет только расти
Количество электромобилей в как Эстонии, так и в других странах Европы увеличивается с каждым годом. Цели, поставленные Европейским союзом по сокращению выбросов CO2, также заставляют наших водителей все больше и больше обращать внимание на автомобили с электродвигателями.
«В последние годы электромобили совершили сильный скачок в развитии, и первоначальный скептицизм в Эстонии тоже рассеялся. Планируемая госсубсидия на покупку электромобиля, безусловно, будет способствовать росту покупок электромобилей», – сказал Валма.
Он отметил, что в этом году электромобили составили около трех процентов от всех продаж автомобилей в Эстонии, и предсказал, что в ближайшие несколько лет наша страна может достигнуть среднеевропейского уровня 2022 года, то есть 10 процентов от всех продаж автомобилей.
Предприятия продолжают играть важную роль в росте рынка электромобилей. «Все чаще мы видим, как компании пополняют свой автопарк электромобилями, а на парковках учреждений строят пункты зарядки. Все больше компаний основываются на принципах ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление, т.е. устойчивый и ответственный подход к управлению бизнесом, основанный на экологических, социальных аспектах и аспектах корпоративного управления), и стараются делать автомобильный парк более экологичным, что является одним из наиболее эффективных шагов по уменьшению воздействия вашей деятельности на окружающую среду», — сказал Валма.