Итоги года: большой обзор жилищных кредитов

Самофинансирование

62% заемщиков используют до 30 000 евро собственных средств. Средний размер самофинансирования составляет 38 000 евро, что на 1000 евро больше, чем в прошлом году. Однако для кредитов с гарантией KredEx, где минимальное требование к собственному взносу составляет 10%, средняя сумма своих средств составляет 15 550 евро (+ 950 евро).

Около одной пятой заемщиков использовали в качестве покрытия собственного взноса имеющуюся недвижимость.

33% заемщиков вносят в качестве самофинансирования 15–25% от цены сделки, а 34% заемщиков – не менее 25%.

Что покупали?

Кредиты Swedbank были использованы для покупки квартиры в 69% случаев, дома, в том числе парного или рядного, – в 30% случаев, а земли для последующего строительства индивидуального дома – в 1% случаев.

В 2022 году доля новых активов, приобретенных за счет кредитов, снизилась, что связано с тем, что количество активов, выставленных на продажу, приближается к складскому остатку, а значит, у покупателей меньше выбор. Доля новых квартир снизилась на 8% по сравнению с прошлым годом, до 20%, а доля новых домов снизилась на 1%, до 35%.

Как это сейчас типично, покупатель оценивает энергоэффективность недвижимости. Важно отметить, что 77% всех новых объектов имеют энергетическую маркировку A (38% новых объектов) или B (39% новых объектов).

По мере снижения доли нового жилья, доля объектов, построенных или капитально отремонтированных до 2000 года, увеличилась на 6%, до 63%. Покупки домов, построенных или капитально отремонтированных до 2000 года, также выросли за счет новых домов, +1%, до 42%.