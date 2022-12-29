Чт, 29.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

ВОЛЧЬЕ ЛОГОВО ⟩ В стенах этого украинского поместья родился один из самых известных кошмаров мира

rus.postimees.ee
В стенах этого украинского поместья родился один из самых известных кошмаров мира
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Поместье Дубецких.
Поместье Дубецких. Фото: Nina Liashonok/SIPA/Ukrinform via ZUMA Press Wire/Scanpix

В этом поместье на юге Украины пациенту Зигмунда Фрейда приснился сон, который помог психиатру разработать теорию и метод психоанализа. 

Разрушенная усадьба Дубецких – памятник архитектуры, расположенный в селе Васильевка Одесской области. Особняк построен между 1830 и 1854 годами. Точно неизвестно, кто был архитектором, но считается, что это – работа Франческо Боффо, который также спроектировал знаменитую одесскую Потемкинскую лестницу.

Ключевые слова
Наверх