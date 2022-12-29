ОБМЕНЯЛИСЬ КОЛКОСТЯМИ ⟩ Таллинн также попросил у министра внутренних дел более 50 миллионов для своих детсадов

Письмо от горсобрания попало в почтовый ящик министра в тот момент, когда судьба планируемых инвестиций для школ и детских садов местных самоуправлений была еще неясна. Заместитель председателя горсобрания Тийт Терик отметил, что поскольку в бюджете МВД есть финансовые ресурсы не только для органов безопасности и обороны, но и для учебных заведений, то, может, и для Таллинна найдутся лишние деньги, а точнее более 50 миллионов евро.