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ОБМЕНЯЛИСЬ КОЛКОСТЯМИ ⟩ Таллинн также попросил у министра внутренних дел более 50 миллионов для своих детсадов

Ляэнеметс: жаль, что у самого обеспеченного самоуправления подобные проблемы
Лоора-Элизабет Ломп
Таллинн также попросил у министра внутренних дел более 50 миллионов для своих детсадов
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Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. Фото: Dmitri Kotjuh

При появлении информации о распределении так называемых крышевых денег заместитель председателя Таллиннского горсобрания, бывший министр культуры Тийт Терик (Центристская партия) составил список таллиннских школ, которые также могли бы получить финансовые вливания от министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (СДПЭ). Министр же отметил, что плохи дела, если самое обеспеченное местное самоуправление не может справиться самостоятельно.

Письмо от горсобрания попало в почтовый ящик министра в тот момент, когда судьба планируемых инвестиций для школ и детских садов местных самоуправлений была еще неясна. Заместитель председателя горсобрания Тийт Терик отметил, что поскольку в бюджете МВД есть финансовые ресурсы не только для органов безопасности и обороны, но и для учебных заведений, то, может, и для Таллинна найдутся лишние деньги, а точнее более 50 миллионов евро.

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