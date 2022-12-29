При появлении информации о распределении так называемых крышевых денег заместитель председателя Таллиннского горсобрания, бывший министр культуры Тийт Терик (Центристская партия) составил список таллиннских школ, которые также могли бы получить финансовые вливания от министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (СДПЭ). Министр же отметил, что плохи дела, если самое обеспеченное местное самоуправление не может справиться самостоятельно.
Для подписчиков
ОБМЕНЯЛИСЬ КОЛКОСТЯМИ ⟩ Таллинн также попросил у министра внутренних дел более 50 миллионов для своих детсадов
Ляэнеметс: жаль, что у самого обеспеченного самоуправления подобные проблемы
Таллинн также попросил у министра внутренних дел более 50 миллионов для своих детсадов
Ключевые слова