Экологическая ситуация в восточной части Финского залива вызывает беспокойство. К такому выводу пришли ученые из Эстонии и других стран Балтийского моря, проанализировав данные о химическом загрязнении этой территории.
Ученые ⟩ Экологическая обстановка в Финском заливе вызывает опасения
Например, в портах и на шельфе было зафиксировано значительное загрязнение биоцидом ТБТ, также были обнаружены загрязняющие вещества в морской воде от сжигания топлива и возможных разливов нефти. Кадмий и ртуть наиболее распространены на мелководье у побережья. Свинец был обнаружен дальше от берега.
Для анализа распределения опасных веществ ученые использовали численное моделирование. Также были проанализированы данные исторического мониторинга. Были проведены разнообразные эксперименты с морскими беспозвоночными. Например, были изучены репродуктивные нарушения бокоплавов, но исследователи хотят продолжить изучения и в будущем проанализировать моллюсков и ракообразных.
Согласно собранным данным, восточная часть Финского залива не соответствует критериям, характеризующим хорошее экологическое состояние. Однако в долгосрочной перспективе улучшения могут быть достигнуты путем постепенного сокращения вредных выбросов, которые попадают в море через атмосферу и реки. Чистота морской среды Финского залива также будет повышена за счет комплексного мониторинга остаточных загрязнений наряду с ликвидацией загрязнения в промышленных зонах, портах и вокруг исторических затонувших кораблей.
Среди исследователей проекта Hazless из Таллиннского Технологического Университета были Иван Куприянов, Гермо Вяли, Таави Либлик, Урмас Липс, Наталья Колесова и Инга Липс. Они проконсультировали государственные учреждения, чтобы Эстония могла лучше оценивать состояние морской среды, а также улучшить ее. Результаты проекта также были представлены на различных конференциях и семинарах, таких как Дни естественных наук Финского залива, День Балтийского моря и Балтийский конгресс морских наук.