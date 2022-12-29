Ученые ⟩ Экологическая обстановка в Финском заливе вызывает опасения

Например, в портах и на шельфе было зафиксировано значительное загрязнение биоцидом ТБТ, также были обнаружены загрязняющие вещества в морской воде от сжигания топлива и возможных разливов нефти. Кадмий и ртуть наиболее распространены на мелководье у побережья. Свинец был обнаружен дальше от берега.

Для анализа распределения опасных веществ ученые использовали численное моделирование. Также были проанализированы данные исторического мониторинга. Были проведены разнообразные эксперименты с морскими беспозвоночными. Например, были изучены репродуктивные нарушения бокоплавов, но исследователи хотят продолжить изучения и в будущем проанализировать моллюсков и ракообразных.

Согласно собранным данным, восточная часть Финского залива не соответствует критериям, характеризующим хорошее экологическое состояние. Однако в долгосрочной перспективе улучшения могут быть достигнуты путем постепенного сокращения вредных выбросов, которые попадают в море через атмосферу и реки. Чистота морской среды Финского залива также будет повышена за счет комплексного мониторинга остаточных загрязнений наряду с ликвидацией загрязнения в промышленных зонах, портах и ​​вокруг исторических затонувших кораблей.