Действующий депутат парламента Михаил Стальнухин, исключенный в сентябре из Центристской партии, на предстоящих выборах в Рийгикогу в марте 2023 года будет баллотироваться как независимый кандидат по округу Ида-Вирумаа, пишет ERR.
Михаил Стальнухин будет баллотироваться в Рийгикогу как независимый кандидат
Михаил Стальнухин будет баллотироваться в Рийгикогу как независимый кандидат
6 сентября правление Центристской партии исключило Стальнухина из своих рядов. Поводом стало сделанное им заявление в русскоязычном видео, размещенном в социальных сетях, о том, что он считает нацистами тех, кто сносит памятники советским солдатам, и где он назвал членов правительства и премьер-министра Каю Каллас (Партия реформ) фашистами.
Михаил Стальнухин – один из популярных политиков в Нарве. На парламентских выборах-2019 он получил в Ида-Вирумаа 2653 голосов, уступив только Яне Тоом (Центристская партия), набравшей 6195 голосов. Стальнухин состоял в Центристской партии с декабря 1996 года.
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