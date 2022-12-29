Михаил Стальнухин будет баллотироваться в Рийгикогу как независимый кандидат

6 сентября правление Центристской партии исключило Стальнухина из своих рядов. Поводом стало сделанное им заявление в русскоязычном видео, размещенном в социальных сетях, о том, что он считает нацистами тех, кто сносит памятники советским солдатам, и где он назвал членов правительства и премьер-министра Каю Каллас (Партия реформ) фашистами.