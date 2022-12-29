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Эстонский теннисист Кристьян Тамм успешно начал последний турнир года

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Эстонский теннисист Кристьян Тамм успешно начал последний турнир года
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Кристьян Тамм.
Кристьян Тамм. Фото: Kristjan Tamm/Instagram

Кристьян Тамм, единственный эстонский теннисист выступающий сейчас на международном уровне, на турнире М15 в Монастире начал с победы.

Тамм уверенно победил литовца Матаса Василяускаса (6:3, 6:1). При этом Тамм в обоих сетах проиграл по одной подаче, но особенно был уверен в сейвах, так как шесть раз отразил подачу соперника. С первой подачи литовец заработал невероятно мало очков— всего 32% (Тамм 66%).

Тамм завершил матч на три часа раньше, чем его соперник по второму кругу японец Рюки Мацуда, который только в 19.00 обыграл Хави Матаса Ортегу (Испания) 6:1, 6:7, 6:4 . Мацуда находился на корте на два часа дольше Тамма (3:18 и 1:21 соответственно). В апреле этого года Тамм уже обыгрывал Мацуду тоже в Монастире в решающем раунде квалификации 6:3, 6:3, но японец стоит выше в рейтинге (716-е и 799-е места соответственно).

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