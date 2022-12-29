Латвия не будет аннулировать визы работников «Дождя»

После аннулирования разрешения на вещание «Дождя» УДГМ начал процесс оценки виз для сотрудников канала, которые дают право на трудоустройство и выдаются на один год. В процессе оценки УДГМ пришло к выводу, что сотрудники «Дождя», получившие такие визы, могут оставаться в Латвии и продолжать здесь работать.