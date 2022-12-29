После лишения лицензии на вещание российского независимого телеканала «Дождь» Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) приняло решение не лишать сотрудников телеканала рабочих виз, сообщило сегодня латвийское телевидение.
Латвия не будет аннулировать визы работников «Дождя»
После аннулирования разрешения на вещание «Дождя» УДГМ начал процесс оценки виз для сотрудников канала, которые дают право на трудоустройство и выдаются на один год. В процессе оценки УДГМ пришло к выводу, что сотрудники «Дождя», получившие такие визы, могут оставаться в Латвии и продолжать здесь работать.
«Дождь» в своем пояснении упомянул, что цель визы - трудоустройство - по-прежнему остается, поскольку сотрудники компании продолжают создавать контент для распространения в социальных сетях и цифровых каналах.
УДГМ указало, что, если цель визы остается, у управления нет законных оснований для отмены виз.
В начале декабря Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) принял решение аннулировать «Дождю» лицензию на вещание.
Совет обосновал это решение неоднократными нарушениями. Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко принес извинения за потенциально вводящие в заблуждение заявления в эфире.