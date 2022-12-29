В среду, 28 декабря, по городу Валга разгуливала лошадь. На некоторых улицах водителям приходилось менять привычный маршрут, поскольку лошадь стояла посреди проезжей части и не давала машинам проехать.
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Видео ⟩ Лошадь устроила на улицах города переполох
Лошадь устроила на улицах города переполох
По словам заснявшего лошадь на видео Йоозепа Паута, он впервые встретил лошадь 28 декабря около половины второго дня на перекрестке улиц Вынну и Колде. Оттуда лошадь двинулась дальше и в итоге добралась до улицы Выру, где Паут заснял ее на видео. «Я следовал за лошадью, пока не прибыл полицейский патруль. Она также забредала в два-три частных двора, а другие водители [при встрече с ней] либо разворачивались, либо выбирали соседние улицы, чтобы проехать», - рассказал он.