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Видео ⟩ Лошадь устроила на улицах города переполох

Тийт Лойм
, репортер
Лошадь устроила на улицах города переполох
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Фото: Joosep Paut

В среду, 28 декабря, по городу Валга разгуливала лошадь. На некоторых улицах водителям приходилось менять привычный маршрут, поскольку лошадь стояла посреди проезжей части и не давала машинам проехать.

По словам заснявшего лошадь на видео Йоозепа Паута, он впервые встретил лошадь 28 декабря около половины второго дня на перекрестке улиц Вынну и Колде. Оттуда лошадь двинулась дальше и в итоге добралась до улицы Выру, где Паут заснял ее на видео. «Я следовал за лошадью, пока не прибыл полицейский патруль. Она также забредала в два-три частных двора, а другие водители [при встрече с ней] либо разворачивались, либо выбирали соседние улицы, чтобы проехать», - рассказал он.

Паут следовал за лошадью до угла улиц Кеваде и Суве, далее уже животным занимались стражи порядка. «Полиция перекрыла дорогу с одной стороны, а я - с другой», - уточнил местный житель.

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