Видео ⟩ Лошадь устроила на улицах города переполох

По словам заснявшего лошадь на видео Йоозепа Паута, он впервые встретил лошадь 28 декабря около половины второго дня на перекрестке улиц Вынну и Колде. Оттуда лошадь двинулась дальше и в итоге добралась до улицы Выру, где Паут заснял ее на видео. «Я следовал за лошадью, пока не прибыл полицейский патруль. Она также забредала в два-три частных двора, а другие водители [при встрече с ней] либо разворачивались, либо выбирали соседние улицы, чтобы проехать», - рассказал он.