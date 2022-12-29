В декабре четверть поставок российской нефти была застрахована западными компаниями

Речь идет по меньшей мере о 18 из 63 судов. Из них 9 предназначались для поставок российской нефти в Индию, 6 – в Китай, один – в Турцию. За первые три недели декабря Россия поставила по морю порядка 50 млн баррелей нефти по сравнению с 67 млн за аналогичный период в ноябре. Аналитик Kpler Мэттью Райт отметил, что падение экспорта обусловлено погодными условиями в Восточной Сибири и увеличением переработки нефти на заводах в России.