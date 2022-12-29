До четверти танкеров, перевозивших российскую нефть с 5 по 25 декабря, имели страховое покрытие западных компаний. Об этом в пишет газета Financial Times со ссылкой на данные Kpler.
В декабре четверть поставок российской нефти была застрахована западными компаниями
Речь идет по меньшей мере о 18 из 63 судов. Из них 9 предназначались для поставок российской нефти в Индию, 6 – в Китай, один – в Турцию. За первые три недели декабря Россия поставила по морю порядка 50 млн баррелей нефти по сравнению с 67 млн за аналогичный период в ноябре. Аналитик Kpler Мэттью Райт отметил, что падение экспорта обусловлено погодными условиями в Восточной Сибири и увеличением переработки нефти на заводах в России.
Эмбарго на морские поставки нефти из РФ и потолок цен вступили в силу 5 декабря. Однако подразумевается, что в течение 45 дней еще можно осуществлять отгрузки без ограничений по сделкам, заключенным до 5 декабря.
Согласно оценке Kpler, экспорт российской нефти по морю в декабре снизился на 22% по сравнению со средним показателем за последние 11 месяцев.