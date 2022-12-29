Средняя биржевая цена электроэнергии в пятницу упадет на 36,5 процента до 57,39 евро

Самой высокой - 109,92 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в пятницу с 16 до 17 часов, а самой низкой - рано утром с 5 до 6 часов, когда она упадет до 0,57 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электроэнергия будет стоить в пятницу 57,39 евро за мегаватт-час, также как и в Эстонии. В Финляндии она будет стоить в среднем 17,77 евро за мегаватт-час, что на 69 процентов меньше, чем в Балтийских странах.

Выше всего стоимость электроэнергии поднимется в пятницу в Норвегии, в ценовой зоне Бергена, где она будет в среднем стоить 102,68 евро за мегаватт-час.

В ноябре средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 218,99 евро за мегаватт-час, что на 87,5% выше, чем в ноябре 2021 года, когда средняя месячная цена составила 116,78 евро за мегаватт-час. По сравнению с октябрем этого года средняя биржевая цена выросла на 25,6 процента.

Последний дневной ценовой рекорд относится к 17 августа, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро. Это на 36,2 процента выше предыдущего дневного рекорда в 500,61 евро, достигнутого 8 августа этого года. Еще более ранний ценовой рекорд был зафиксирован 7 декабря и составил 469,03 евро.

Последний ценовой рекорд за период до 2021 года в эстонской ценовой зоне относится к 20 июля 2014 года, когда средняя дневная цена составила 124,77 евро за мегаватт-час.