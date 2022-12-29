ФОТО ⟩ Не дом, а сказка! В Пярнуском уезде продается живописный хутор

Земельный участок небольшой, всего 4 901 м2, но достаточно уединенный. Во дворе растут яблони, груши и ягодные кустарники. Есть даже свой домик на дереве. Жилая рига просто роскошна, а в ее левом крыле, сложенном из природных камней, достаточно пространства для создания дополнительных жилых помещений на свое усмотрение.

Фото: KV.EE

В центре участка расположен каменный погреб, который идеально подходит для хранения припасов на зиму и сезонных инструментов. Строение настолько хорошо сохранилось, что на дверном косяке можно увидеть записи о том, кто и сколько зерна намолотил на хуторе Оти. Кроме того, есть большой дровяной сарай, в котором может храниться запас дров на несколько лет. Новому владельцу также достается оборудованная летняя кухня и теплица, где можно выращивать овощи.

Фото: KV.EE

В последний раз капитальный ремонт риги был осуществлен в 2008-2013 годах, когда в самом большом помещении дома была установлена ​​новая дровяная печь и утеплены полы комнат. Летом 2014 года на хутор переехала новая семья, которая с первого дня начала заботиться о хуторе и продолжать его обустраивать.

Фото: KV.EE