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Италия призывает к введению на уровне ЕС тестирования на COVID-19 для прибывающих из Китая

Интерфакс/BNS
Италия призывает к введению на уровне ЕС тестирования на COVID-19 для прибывающих из Китая
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Пекинский аэропорт.
Пекинский аэропорт. Фото: Andy Wong

Итальянский премьер Джорджа Мелони рассчитывает, что ЕС вслед за Италией ведет обязательное тестирование на коронавирус COVID-19 для прибывающих из КНР.

«Мы надеемся, что ЕС захочет поступить таким же образом», - заявила она на ежегодной пресс-конференции в Риме.

По словам Мелони, реализация этой меры только в Италии может быть «не столь эффективной», как если бы ее приняли на уровне всего ЕС.

Премьер добавила, что не считает возобновление действия ограничительных мер лучшим способом сдержать распространение коронавируса.

Тем временем, по данным газеты Le Figaro, представители министерств здравоохранения 27 стран ЕС собрались в Брюсселе, чтобы обсудить «возможные меры в рамках скоординированного подхода» государств блока «в свете ситуации с пандемией в Китае».

Размах этой вспышки COVID-19 встревожил власти многих стран. США, Индия, Италия, Япония ужесточили правила прибытия для пассажиров из Китая.

С 2020 года Китай придерживался политики «нулевой терпимости» к COVID-19, что означало применение таких мер, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. Однако ранее в декабре власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваний и случаев летального исхода.

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