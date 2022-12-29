Италия призывает к введению на уровне ЕС тестирования на COVID-19 для прибывающих из Китая

«Мы надеемся, что ЕС захочет поступить таким же образом», - заявила она на ежегодной пресс-конференции в Риме.

По словам Мелони, реализация этой меры только в Италии может быть «не столь эффективной», как если бы ее приняли на уровне всего ЕС.

Премьер добавила, что не считает возобновление действия ограничительных мер лучшим способом сдержать распространение коронавируса.

Тем временем, по данным газеты Le Figaro, представители министерств здравоохранения 27 стран ЕС собрались в Брюсселе, чтобы обсудить «возможные меры в рамках скоординированного подхода» государств блока «в свете ситуации с пандемией в Китае».

Размах этой вспышки COVID-19 встревожил власти многих стран. США, Индия, Италия, Япония ужесточили правила прибытия для пассажиров из Китая.