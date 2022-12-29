Президент Сербии: на границе с Косово начали разбирать баррикады

Участники акций протеста на границе Сербии и Косово начали разбирать баррикады, заявил вечером в среду, 28 декабря, сербский президент Александар Вучич. Этот процесс займет от одного до двух дней, сообщил Вучич после встречи с представителями сербского меньшинства в Косово. «Баррикады убирают, но недоверие остается», – приводит слова президента сербская государственная медиакомпания RTS.

Немецкий депутат – о влиянии России на Западных Балканах

Между тем депутат бундестага ФРГ от Социал-демократической партии Германии Адис Ахметович (Adis Ahmetovic) считает, что одним лишь демонтажем баррикад Белград не положит конец конфликту с Приштиной. «До тех пор пока сербское правительство не признает независимость Косово, конфликт между обеими странами сохранится», – заявил политик в эфире радиостанции rbb24 Inforadio.

Кроме того, немецкий депутат выразил опасение угрозой обострения ситуации. «Если мы как ЕС попытаемся еще больше демократизировать Косово и укрепить его территориальную целостность и суверенитет, сербское правительство предпримет попытки эскалации», – отметил Ахметович, упомянув «длинную руку России на Западных Балканах». «Как будет дестабилизирован ЕС? Дальнейшим разжиганием проблем в Косово», – добавил он.

Баррикады и протест против ареста косовского экс-полицейского