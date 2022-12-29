Тарту принял решение: вместо взрывов и хлопков будет звон колоколов

Каток будет открыт 31 декабря с 10:00 до 22:00 и 1 января с 14:00 до 22:00. В это же время будет открыт и прокат коньков.

В новогоднюю ночь кафе в Городке света будет обслуживать гостей до часа ночи, а 1 января будет открыто с 14 до 22 часов. На время новогодних праздников семейство куриц, которое традиционно в рождественские дни живет в Городке света, временно переедет в свой обычный дом.

31 декабря в полночь колокола Тартуской ратуши исполнят для горожан композицию Генделя «Музыка фейерверков». В этом году Тарту не будет устраивать новогодний фейерверк.