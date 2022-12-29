На площади Вабадузе снова пройдет новогодний концерт

«Спустя несколько лет мы снова сможем насладиться захватывающим концертом на площади Вабадузе, который был отменен в течение последних двух лет из-за ограничений. В этом году мы можем предложить людям традиционный праздник, который всегда был очень многолюдным, с музыкой от лучших артистов Эстонии и прекрасной атмосферой на месте проведения праздника», - сказала старейшина Кесклинн Моника Хауканымм.

По словам старейшины, в полночь, впервые будет показано световое шоу, специально созданное для новогоднего концерта. «Фейерверки вызывают загрязнение окружающей среды, световое и звуковое загрязнение и неудобства для многих людей и их четвероногих друзей. Я считаю, что эффектное световое шоу доставляет людям не меньше удовольствия и эмоций, чем фейерверк. Самая большая ценность заключается в том, что мы спасли животных, людей и окружающую среду - как и подобает "зеленой столице" Европы 2023 года», - сказала Хауканымм.

Перед полуночью президент Эстонской Республики выступит с новогодним обращением в видеотрансляции на ERR. Мэр Таллинна Михаил Кылварт и старейшина Кесклинн Моника Хауканымм поприветствуют и поздравят собравшихся.

Во время празднования Нового года особое внимание также будет уделено безопасности. Площадь Вабадузе и прилегающие улицы будут закрыты для автотранспорта, а полиция и сотрудники охранной службы будут следить за порядком. Вход со своими бутылками и пиротехникой воспрещен.