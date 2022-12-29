Кадри Симсон: моей задачей было не дать России манипулировать нами

«В первую очередь, моей задачей было не допустить, чтобы Россия манипулировала нами с поставками природного газа. Конечно, она манипулирует, и мы находимся в болезненной ситуации с ценами, но наши подземные хранилища газа заполнены. Пока мы компенсировали альтернативными поставками все, что Россия не смогла поставить – это трубопроводный газ из Азербайджана или Норвегии или СПГ из США», – сказала Симсон.