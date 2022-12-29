Комиссар Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон дала в конце года интервью передаче Kahe vahel на радио Kuku. По ее словам, лидеры стран не должны подвергаться давлению, когда они должны идти на переговоры с Москвой.
Кадри Симсон: моей задачей было не дать России манипулировать нами
«В первую очередь, моей задачей было не допустить, чтобы Россия манипулировала нами с поставками природного газа. Конечно, она манипулирует, и мы находимся в болезненной ситуации с ценами, но наши подземные хранилища газа заполнены. Пока мы компенсировали альтернативными поставками все, что Россия не смогла поставить – это трубопроводный газ из Азербайджана или Норвегии или СПГ из США», – сказала Симсон.
По словам Симсон, теперь ясно, что проекты по возобновляемым источникам энергии имеют смысл. «Этот год стал рекордным по солнечным панелям – 41 ГВт дополнительной мощности от солнца. В Италии к сети подключен миллион производителей. Внезапно все поняли, что могут позаботиться о себе и немного поддержать Украину, думая о том, какие имеются варианты уменьшить потребление газа или заменить электроэнергию, поступающую от газовой станции на собственную солнечную панель на крыше», – сказала Симсон.