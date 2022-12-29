По данным издания Sakala, перед Рождеством в Вильяндискую больницу поступил пятимесячный ребенок, которого так сильно потрясли, что его пришлось сначала реанимировать, а затем отправить в Клинику Тартуского университета. Для расследования случившегося было возбуждено уголовное дело.
Младенец оказался на грани жизни и смерти: возбуждено уголовное дело
Прокуратура возбудила уголовное дело 22 декабря, но более подробная информация о случившемся не разглашается, поскольку речь идет о деликатном вопросе. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. В случае доказательства вины за такое деяние суд наказывает лишением свободы на срок от четырех до 12 лет.
Как объяснили в прокуратуре, это крайне деликатное дело, все обстоятельства которого должны быть установлены в ходе уголовного производства с проведением экспертизы и других следственных мероприятий. Поэтому подробности расследования и дела раскрывать пока не будут.
Встряхивание ребенка может привести к необратимому повреждению головного мозга ребенка, и эстонские суды наказывали родителей за это и отправляли их в тюрьму. Впервые суд наказал мать ребенка за такой поступок в 2005 году, когда Таллиннский городской суд признал 22-летнюю обвиняемую виновной в причинении тяжкого вреда здоровью младенца и приговорил ее к шести годам лишения свободы. В результате тряски ребенок получил сильное сотрясение мозга, которое повлекло за собой нарушение интеллекта и задержку психомоторного развития.