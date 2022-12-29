Младенец оказался на грани жизни и смерти: возбуждено уголовное дело

Прокуратура возбудила уголовное дело 22 декабря, но более подробная информация о случившемся не разглашается, поскольку речь идет о деликатном вопросе. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. В случае доказательства вины за такое деяние суд наказывает лишением свободы на срок от четырех до 12 лет.

Как объяснили в прокуратуре, это крайне деликатное дело, все обстоятельства которого должны быть установлены в ходе уголовного производства с проведением экспертизы и других следственных мероприятий. Поэтому подробности расследования и дела раскрывать пока не будут.