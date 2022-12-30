Пт, 30.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Теперик: западным политикам трудно представить Россию, во главе которой не будет авторитарного лидера

Павел Соболев
, журналист
Теперик: западным политикам трудно представить Россию, во главе которой не будет авторитарного лидера
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
  • Многие политики на Западе боятся гражданской войны в России и ее территориального распада
  • ВСУ не имеют планов идти на Москву, но могут предпринять атаки в соседних с Украиной областях РФ
  • После победы Украины в войне мировое сообщество привлечет к ответственности и Беларусь

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, исполнительный директор Международного центра обороны и безопасности Дмитрий Теперик среди прочего ответил на вопросы, касающиеся предполагаемых страхов Запада перед разгромным поражением России в войне, а также заявлений властей Украины о готовности ВСУ в случае необходимости воевать на российской территории.

- Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия не имеет шансов разгромить Украину, но, увы, и Украина пока не имеет возможности разгромить Россию. Буданов сказал, что ситуация может измениться, если Украина получит больше оружия. Что мешает Западу дать Киеву то оружие, что приблизило бы разгром России силами ВСУ? Запад просто опасается втягивания НАТО в войну? Или же Запад желает победы Украины, но не хочет разгромного поражения России, потому что не представляет, кто в России придет на смену Путину, боится роста влияния КНР на фоне ослабления России?

- Действительно, причины того, что Украине до сих пор не было передано самое мощное вооружение, кроются именно в таких вещах. Запад на самом деле желает победы Украины, но при этом очень многие западные политики просто не в состоянии себе представить, как они будут выстраивать отношения с Россией в том случае, если она будет разгромлена.

Эти политики могут представить ситуацию, в которой начнутся украинско-российские переговоры о мире на условиях Украины. Эти же самые политики вполне себе представляют, что российские войска уходят со всех оккупированных территорий, включая даже Крым. Еще они могут представить себе сценарий замороженного конфликта. Они также представляют себе, например, вступление Украины в Европейский союз.

Но есть вещи, которые им представить очень сложно. Одна из таких вещей - полное военное поражение России в войне с Украиной. Они учили историю и знают, что вслед за таким поражением в разгромленной стране могут запуститься разные процессы, которые просто невозможно будет контролировать.

Их пугает и вариант условной гражданской войны, и глобального передела собственности, и получения независимости, допустим, той же Ичкерией. Это все их страшит, и они не хотят мыслить в парадигме этих страхов. Они слушают своих советников, которые призывают их помогать Украине, но при этом эти политики стараются удержаться в определенных рамках, чтобы совсем уж не разрушить привычную им картину мира.

На этой картине Россия - такая, какая она есть, целая, неделимая, управляемая каким-то авторитарным лидером. Но при этом все-таки понятная этим политикам. А боятся они непонятной ситуации в большой непонятной стране, которая все равно что-то где-то сможет решать. Или того, что на мировую арену действительно может выйти более могущественный Китай, у которого тоже есть свои геополитические амбиции, которые тревожат Запад. Скажем, касающиеся Тайваня.

- Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил вчера в интервью журналистам, что украинские войска могут пересечь границу с Россией, если это понадобится для защиты страны. Данилов сказал, что если для защиты Украины украинским военным нужно будет оказаться там, где Украина сочтет необходимым, они там окажутся, и ни у кого спрашивать разрешения Украина не будет, а все разговоры, что Украине не надо кого-то там раздражать, являются чушью. При каких условиях, в каких районах можно представить такую ситуацию, о которой говорил Данилов?

- Скорее всего, Данилов говорил о приграничных с Украиной российских областях. О Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской областях. Речь идет о регионах, в которых есть важные логистические центры, из которых идет снабжение российских военных, воюющих в Украине. Также речь может идти о территориях, откуда непосредственно ведутся обстрелы Украины. Это могут быть и военно-морские базы в том же самом Новороссийске, если их можно будет достать определенными видами ракет.

По всей вероятности, речь идет о тех российских территориях, откуда исходит прямая военная угроза для Украины. Допустим, ставший уже очень знаменитым аэродром в Энгельсе находится все-таки довольно далеко от границы с Украиной, но поскольку оттуда до сих пор исходит существенная угроза для Украины, совершенно логично, что на него совершаются атаки. Этот объект - абсолютно легитимная военная цель для Украины, поскольку это не гражданский аэродрром. Этот объект военной инфраструктуры противника, который в ситуации войны должен быть уничтожен.

Конечно, среди некоторых украинских политиков существует такое видение ситуации, что, в общем, украинским военным стоило бы дойти и до Москвы. Но если мы будем держаться в рамках рациональности, то нужно признать, что для Украины было бы полезно создать рядом со своими границами демилитаризованную буферную зону, что позволило бы обеспечивать безопасность для самой Украины. Думаю, это самая оптимальная и прагматичная задача, которую может поставить перед собой Украина.

- Министерство обороны Беларуси заявило, что в поле в Брестской области были обнаружены обломки украинской ракеты. Министерство обороны Украины заявило, что не исключает сознательной провокации со стороны государства-террориста России, проложившей такой маршрут для своих крылатых ракет, чтобы спровоцировать их перехват в воздушном пространстве над территорией Беларуси. Правдоподобна ли такая версия? Может ли Россия стараться втянуть Беларусь в войну путем инсценирования каких-то украинских ударов по территории Беларуси?

- Такие инсценировки со стороны России служат ее пропагандистским целям, это часть информационно-психологических операций. Эти операции адресованы отнюдь не военным, потому что в военных штабах в Киеве, Минске или Москве все прекрасно понимают, что даже если где-то упали какие-то обломки ракеты, это не свидетельствует о такой угрозе, из-за которой следовало бы идти на эскалацию.

Целевой аудиторией таких операций можно назвать обывателей. Причем как в Беларуси, так и в России или Украине. Чтобы они начали волноваться и спекулировать, что же такие инциденты могут означать. Однако в этом конкретном случае с обломками ракеты, конечно, в первую очередь эта операция была рассчитана на жителей Беларуси.

Если жителей Беларуси хотят подготовить к мысли о том, что их стране придется принять участие в этом военном конфликте, то нужно создавать соответствующий информационный фон. Историей с обломками украинской ракеты их можно напугать, а также попытаться убедить их в том, что Украина каким-то образом угрожает Беларуси.

Я бы пока не обращал очень уж серьезного внимания на такие заявления Минска. Пока не видно никаких возможностей для того, чтобы Беларусь с учетом состояния ее армии могла бы вступить в войну. Украина же на своих северных границах создала очень неплохой оборонительный рубеж.

В районе границы Беларуси и Украины много болот, лесов, вести боевые действия там не очень легко. Однако Беларусь будет продолжать обучать российских новобранцев и мобилизованных, делиться с Россией боеприпасами, предоставлять свои склады для российской военной техники и оружия, предоставлять свое небо для нанесения ударов по Украине. По этой причине после победы Украины в войне важнейшим требованием Украины и Запада будет привлечение к ответственности не только России, но и Беларуси. Поскольку Беларусь очень помогала России в осуществлении агрессии.

- Вчера в телеграм-канале министерства обороны России на фоне новых обстрелов Украины появилась картинка с надписью «Калибры не закончатся никогда». По данным Американского института изучения войны, Россия способна производить до ста таких ракет в год, при этом для «Калибров» нужна попавшая под санкции продукция, в том числе, к примеру, микрочипы. Часто сообщается о том, что Россия начала использовать при атаках на Украину такие ракеты, изготовленные уже после запуска санкций. О чем это говорит? В России нашлись старые запасы чипов, или же у России стало получаться обходить санкции?

- К сожалению, у России действительно получается действовать в обход санкций. Нет такого механизма санкций, который работал бы идеально. Всегда находятся какие-то лазейки. Такие лазейки, например, находит и Иран, уже десятилетия живущий под санкциями, но умудряющийся получать какие-то технологии, как гражданские, так и военные. И у Венесуэлы и Северной Кореи это тоже в какой-то степени получается.

Западные страны хранят единство в вопросе санкционного давления на Россию, но в мире находится немало относительно демократических или совсем не демократических стран, которые по каким-то серым схемам могут способствовать передаче России компонентов, необходимых для создания военных ракет. Конечно, это не делается за «спасибо», Россия платит за это хорошие деньги.

Эти страны просто зарабатывают такой деятельностью. Вряд ли они идеологически поддерживают Кремль, вряд ли они видят в Украине своего врага. Нет, они считают, что это не их конфликт, но не упускают возможности на нем заработать. Санкционные меры не являются совершенными, и такие схемы позволяют от них уклоняться.

Также хорошо известно, что Россия еще до начала полномасштабного вторжения в Украину готовилась к переводу своей экономики на «военные рельсы», изучала возможности, которые позволят ей выживать в условиях санкций. Российские власти составляли планы по смягчению этих санкций. Будут ли эти планы работать, станет ясно в 2023 году, но ясно, что Россия очень серьезно готовилась к тому, как будет жить при санкционном режиме, не полном, а введенном именно со стороны западных демократий.

Смотрите передачу целиком в повторе!

Ключевые слова
Наверх