Теперик: западным политикам трудно представить Россию, во главе которой не будет авторитарного лидера

- Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия не имеет шансов разгромить Украину, но, увы, и Украина пока не имеет возможности разгромить Россию. Буданов сказал, что ситуация может измениться, если Украина получит больше оружия. Что мешает Западу дать Киеву то оружие, что приблизило бы разгром России силами ВСУ? Запад просто опасается втягивания НАТО в войну? Или же Запад желает победы Украины, но не хочет разгромного поражения России, потому что не представляет, кто в России придет на смену Путину, боится роста влияния КНР на фоне ослабления России?

- Действительно, причины того, что Украине до сих пор не было передано самое мощное вооружение, кроются именно в таких вещах. Запад на самом деле желает победы Украины, но при этом очень многие западные политики просто не в состоянии себе представить, как они будут выстраивать отношения с Россией в том случае, если она будет разгромлена.

Эти политики могут представить ситуацию, в которой начнутся украинско-российские переговоры о мире на условиях Украины. Эти же самые политики вполне себе представляют, что российские войска уходят со всех оккупированных территорий, включая даже Крым. Еще они могут представить себе сценарий замороженного конфликта. Они также представляют себе, например, вступление Украины в Европейский союз.