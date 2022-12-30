В студии Postimees Дмитрий Теперик: Запад желает победы Украины, но при этом опасается разгромного поражения России?

- Каковы основные причины нежелания Запада поставлять Киеву танки, истребители, самые дальнобойные ракеты? В предпоследний день года можно сказать, что Запад просто опасается угрозы эскалации, втягивания НАТО в войну? Или же Запад желает победы Украины, но не хочет разгромного поражения России, потому что не представляет, кто в России придет на смену Путину, не представляет, что будет происходить с ядерным арсеналом России, боится усиления Китая на фоне возможного ослабления России?

- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес пообещал, что Лондон окажет в 2023 году военную поддержку Киеву на уровне нынешнего года. Также он сказал, что западные страны должны дать понять России, что если она не прекратит то, что делает сейчас, то ее ждут долгосрочные последствия. О каких последствиях может идти речь? Запад поставит Украине такое оружие, какого еще не поставлял, или еще сильнее изолирует российскую экономику? Нет ли вероятности того, что абстрактные предупреждения о последствиях Кремль не воспримет всерьез?

- Министерство обороны Украины заявило о готовности начать объективное расследование падения ракеты на территории Беларуси, подчеркнув, что Кремль старается втянуть Беларусь в свою агрессивную войну против Украины. В связи с этим Киев не исключает сознательной провокации со стороны РФ, проложившей такой маршрут для своих крылатых ракет, чтобы спровоцировать их перехват в воздушном пространстве над территорией Беларуси. Правдоподобна ли такая версия, действительно ли Россия может стараться втянуть Беларусь в войну путем инсценирования каких-то украинских ударов по территории Беларуси?