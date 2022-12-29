На дорогах по-прежнему скользко

Во второй половине дня в четверг поверхность главных и крупных второстепенных шоссе на западе страны мокрая от обработки реагентом, а в остальных регионах преимущественно влажная от обработки реагентом.

По прогнозу, вечером и ночью ожидается облачная погода. С запада зона дождей распространится на восток, к вечеру осадки, начиная с Центральной Эстонии, перейдут в мокрый снег. В Ида-Вирумаа также ожидаются снегопады и метели. Температура на поверхности дорог по всей стране околонулевая, а температура воздуха, начиная с запада страны, постепенно поднимется выше нуля.

На дорогах сохранится вероятность наледи, особенно в восточных уездах.