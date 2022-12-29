Канцлер юстиции: ученики находятся в неравном положении при подаче заявок на получение пособий

«Студентам, получающим среднее профессиональное образование, гарантированы выплаты пособия и страховки по безработице на время поиска работы. Они также могут получить стипендию на обучение. При этом гимназист, ищущий работу, лишен и страховки, и пособия по безработице, а также государство не платит ему образовательные пособия. Гимназист может рассчитывать только на поддержку со стороны своих родителей, в том числе на алименты, которые они выплачивают, и на детские пособия, на которые учащийся, получающий среднее профессиональное образование, также имеет право», - констатировала канцлер юстиции.

Студенту ПТУ, состоящему на учете в качестве безработного, также оказываются различные услуги на рынке труда, чтобы помочь ему найти новую работу. «Возможности получать услуги рынка труда у гимназиста, зарегистрированного в качестве соискателя, значительно более ограничены. При этом данные кассы по безработице показывают, что безработные студенты ПТУ могут широко пользоваться услугами рынка труда согласно составленному для них индивидуальному плану поиска работы», - заявила Мадизе.

«Непонятно, почему эти услуги не предоставляются гимназистам или почему, в отличие от учащихся ПТУ, гимназисты должны прерывать учебу, чтобы получить дополнительную помощь от государства при устройстве на работу», - сказала канцлер юстиции.

Она добавила, что ни в пояснительных письмах к законопроекту об изменении Закона об услугах и поддержке рынка труда, ни в поправках, сделанных в ходе рассмотрения законопроекта в Рийгикогу, не разъяснена цель различного обращения с учениками. «Ситуация обсуждалась при подготовке проекта нового закона о методах работы рынка труда. Однако в законопроект, поступивший в Рийгикогу, обсуждаемые изменения не внесены», - заявила Мадизе.