28 декабря завершилась регистрация спортсменов на этап Кубка мира по лыжному двоеборью, который пройдет в Отепя с 6 по 8 января. В соревнованиях примут участие спортсмены из 11 стран, а в смешанных командах примут участие лыжники из девяти стран.
Будет круто! На этап Кубка мира по лыжному двоеборью приедут лучшие лыжники мира
Аго Марквардт, руководитель команды организаторов этапа Кубка мира, отметил, что подготовка к этим крупным соревнованиям шла по обычному графику, но в лучшем смысле этих слов.
«Мы на 99,9% готовы к соревнованиям и встрече спортсменов. Наша домашняя публика очень рада, что в числе участников и Кристьян Ильвес, хотя уже сейчас могу подтвердить, что вместе с ним будут соревноваться и его сильнейшие конкуренты, стоящие на вершине лыжного двоеборья. Среди прочих, на трассу этапа Кубка мира в Отепя выйдет действующий лидер Ярл Магнус Риибер, восходящая звезда этого сезона Джулиан Шмид, последовательно демонстрирующие стабильно хороший уровень Йоханнес Лампартер, Винценц Гайгер и Йорген Граабак».
Он также добавил, что, безусловно, внимания заслуживают и лыжницы, которые также будут выступать на этапе Кубка мира.
«В Отепя будет соревноваться 31 девушка. Эта цифра ясно говорит о том, что двоеборье в ближайшее время точно никуда не исчезнет. Интерес женщин к этой спортивной дисциплине, а также желание заниматься ею на высоком уровне, конечно же, будет способствовать развитию двоеборья», - убежден Марквардт.
Этап кубка мира по лыжному двоеборью начнется в пятницу, 6 января соревнованием смешанных команд, в котором в состав одной группы вхоят по две женщины и по два мужчины. В субботу пройдет массовый старт по лыжным гонкам. У мужчин дистанция 10 км, у женщин – 5 км. Плюс прыжки с трамплина.
В воскресенье пройдут индивидуальные соревнования по стандартной системе Гундерсена.
Первые двоеборцы приедут в Эстонию 3-4 января.
Подргобная информация и программа соревнований находятся ЗДЕСЬ.