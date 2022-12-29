Будет круто! На этап Кубка мира по лыжному двоеборью приедут лучшие лыжники мира

Аго Марквардт, руководитель команды организаторов этапа Кубка мира, отметил, что подготовка к этим крупным соревнованиям шла по обычному графику, но в лучшем смысле этих слов.

«Мы на 99,9% готовы к соревнованиям и встрече спортсменов. Наша домашняя публика очень рада, что в числе участников и Кристьян Ильвес, хотя уже сейчас могу подтвердить, что вместе с ним будут соревноваться и его сильнейшие конкуренты, стоящие на вершине лыжного двоеборья. Среди прочих, на трассу этапа Кубка мира в Отепя выйдет действующий лидер Ярл Магнус Риибер, восходящая звезда этого сезона Джулиан Шмид, последовательно демонстрирующие стабильно хороший уровень Йоханнес Лампартер, Винценц Гайгер и Йорген Граабак».

Он также добавил, что, безусловно, внимания заслуживают и лыжницы, которые также будут выступать на этапе Кубка мира.

«В Отепя будет соревноваться 31 девушка. Эта цифра ясно говорит о том, что двоеборье в ближайшее время точно никуда не исчезнет. Интерес женщин к этой спортивной дисциплине, а также желание заниматься ею на высоком уровне, конечно же, будет способствовать развитию двоеборья», - убежден Марквардт.

Этап кубка мира по лыжному двоеборью начнется в пятницу, 6 января соревнованием смешанных команд, в котором в состав одной группы вхоят по две женщины и по два мужчины. В субботу пройдет массовый старт по лыжным гонкам. У мужчин дистанция 10 км, у женщин – 5 км. Плюс прыжки с трамплина.

В воскресенье пройдут индивидуальные соревнования по стандартной системе Гундерсена.

Первые двоеборцы приедут в Эстонию 3-4 января.